Drei DLC-Kämpfer für Jump Force erscheinen am 28. Mai

Bildmaterial: Jump Force, Bandai Namco / Spike Chunsoft

Zusammen mit Seto Kaiba und All Might erscheint auch Biscuit Krueger am 28. Mai als DLC-Charakter zu Bandai Namcos Beat ’em up Jump Force. Wer den Character-Pass besitzt, kann schon ab heute mit Biscuit Krueger loslegen. Zusätzlich gibt es auch noch einen kurzen Trailer, welcher Biscuit Krueger in Aktion zeigt.

Jump Force* ist seit dem 15. Februar 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich.

Trailer zu Biscuit Krueger:

via Gematsu