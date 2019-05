Der Launchtrailer zu Atelier Lulua: The Scion of Arland

Bildmaterial: Atelier Lulua: The Scion of Arland, Koei Tecmo / Gust

In wenigen Tagen wird das Rollenspiel Atelier Lulua: The Scion of Arland in Europa erscheinen. Um euch auf das Abenteuer von Elmerulia „Lulua“ Fryxel vorzubereiten, gibt es den Launchtrailer zum Videospiel.

Atelier Lulua: The Scion of Arland entführt die Spieler auf ein Abenteuer in der Rolle der jungen Elmerulia „Lulua“ Fryxel, die dem Erbe ihrer Mutter gerecht werden möchte. Unterstützt von ihrer Jugendfreundin, der fürsorglichen Eva Armster, arbeitet sie an der Erfüllung ihres Traumes, eine renommierte Alchemistin zu werden. Dabei entdeckt sie einen geheimnisvollen Kodex und erweckt eine verloren geglaubte Macht. Mit jeder entschlüsselten Kodex-Seite werden mächtigere Arten der Alchemie erlernt – und neue Rätsel aufgeworfen. Kenner der Arland-Trilogie treffen nicht nur auf bekannte Charaktere und Örtlichkeiten, sondern können ein Land neu entdecken, an dem der Fluss der Zeit vieles verändert hat.

Atelier Lulua: The Scion of Arland erscheint am 24. Mai 2019 für Nintendo Switch und PlayStation 4 im Handel* sowie für PCs bei Steam. Eine Limited Edition zu Atelier Lulua: The Scion of Arland findet ihr im europäischen Onlinestore von NIS America für die Plattformen Nintendo Switch und PlayStation 4.