Das war … Kalenderwoche 36/2025

Wir befinden uns gerade mitten zwischen Gamescom und Tokyo Game Show! So war auch nicht ganz so viel los. Neben dem Fokus auf das kommende 007-Spiel blicken wir auf die FFVII-Trilogie, Nintendos Game Key Cards sowie den Silksong-Start. Nach einigen Trailern haben wir dann noch fünf Reviews, ein Preview, zwei Interviews sowie die Neuerscheinungen für euch im Angebot. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Wann erscheint eigentlich das Ende der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII? Der Zeitpunkt für die Enthüllung ist laut Tetsuya Nomura festgelegt und alles verlaufe planmäßig. Es scheint also nicht mehr allzu lange zu dauern!

Erst ewige Funkstille, nun die schnelle Veröffentlichung. Es waren aufregende Tage für Fans von Hollow Knight: Silksong (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC). Am Tag der Veröffentlichung hatten prompt alle großen Plattformen so ihre Probleme. Silksong ist eben nicht „nur“ ein normales Indie-Spiel.

Bezüglich der eher wenig beliebten Game Key Cards von Nintendo gibt es von Ubisoft eine neue Betrachtungsweise. Demnach seien die Switch-2-Karten schlicht zu wenig leistungsfähig. Somit müssen die Daten so oder so auf der Konsole installiert werden.

Sony hat sich für eine Sonderausgabe der State of Play das mit Spannung erwartete 007 First Light (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) geschnappt. Dort tischte man dann mit ausführlichem Gameplay-Material, dem Veröffentlichungsdatum und Sondereditionen kräftig auf. Ebenfalls den Termin erhalten hat Solo Leveling: Arise Overdrive (PS5, Xbox Series, PC), es ist dies eine eigenständige Umsetzung des Mobile-Games. Die Neuauflage Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) zeigte uns derweil den Eröffnungsfilm. Ab sofort verfügbar ist die originalgetreue Umsetzung Ragnarok M: Classic Global (PC, Mobil). Noch diesen Monat geht es mit einem Beta-Test zum MMORPG Sword of Justice (PC, Mobil) in Richtung Westen.

Zum zweiten Geburtstag von Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil) geben sich Inhalte von Final Fantasy XIII, NieR und Advent Children die Ehre. Mit Version 2.0 versucht Persona 5: The Phantom X (PC, Mobil) unterdessen, das Ruder herumzureißen. Neue Inhalte erfreuen auch alle Abonnenten von Nintendo Switch Online mit Forsaken 64. Im nächsten April steigt zudem die nächste Dragon Ball Games Battle Hour von Bandai Namco.

Damit sind wir auch bereits bei den fünf neuen Reviews von JPGAMES angekommen. Gute Horror-Unterhaltung mit Zeitreise und hohem Schwierigkeitsgrad findet ihr mit Cronos: The New Dawn (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Sehr kreativ zeigt sich Shuten Order (Switch, PC) (zum Testbericht) von Kazutaka Kodaka, jedoch leidet die Erzählung darunter. Ein gelungenes Comeback feiert Everybody’s Golf: Hot Shots (PS5, Switch, PC) (zum Testbericht), allerdings mangelt es an Feinschliff und Abwechslung. Eine charmante Origami-Optik findet ihr in Hirogami (PS5, PC) (zum Testbericht) – ein kleiner, feiner 3D-Platformer. Visuell kann die Visual Novel Iwakura Aria (Switch, PC) (zum Testbericht) überzeugen, ansonsten mangelt es jedoch an der Qualität.

Ein paar Runden gedreht haben wir auch im Netzwerktest zu Sonic Racing: CrossWorlds (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC). Die Rennen sind dabei abwechslungsreich, herausfordernd und intensiv. Für Chaos dürfte gesorgt sein!

Zum Interview getroffen haben wir uns mit Naoki Yoshida und ausführlich über die Zukunft von Final Fantasy XIV (PS4, PS5, Xbox Series, PC) gesprochen. Nach Kritik zur Dawntrail-Erweiterung sind nun Änderungen am Spieldesign geplant. Zum kommenden Onimusha: Way of the Sword (PS5, Xbox Series, PC) standen uns Satoru Nihei und Akihito Kadowaki Rede und Antwort. Dabei erfuhren wir unter anderem, warum es zum Comeback der Reihe kommt und wie es um weitere Remaster steht.

Ebenfalls noch nachliefern wollen wir euch die Neuerscheinungen im September 2025. Die erste Woche ist schon rum, aber der erste Herbstmonat hat noch einiges vor.