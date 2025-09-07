Hoyoverse bringt zweites Spiel in Stellung: Gerüchte um „Cozy-Life-Sim“ nehmen Fahrt auf

HoYoverse meldet – mal wieder – neue Marken an. An sich ist das nichts Ungewöhnliches, auch für das erst vor kurzem angekündigte Honkai: Nexus Anima wurde die Marke „Twine Anima“ vorab registriert, die bis heute ungenutzt ist.

Nun sind auf der Gamescom offenbar vereinzelte Informationen zum Titel „Petit Planet“ durchgesickert, für das in den USA im Oktober 2024 eine weitere Marke vorregistriert wurde. Es wird spekuliert, dass Petit Planet der „westliche“ Name von „Astaweave Haven“ (auch bekannt als „Hoshimi Haven“ in Japan) wird.

Astaweave Haven hat im Juli 2025 eine chinesische Lizenz für PC- und Mobile-Veröffentlichungen erhalten. Das Spiel mit den möglicherweise drei Namen wird voraussichtlich eine Casual-Life-Sim, also ein sogenanntes „Cozy Game“ sein. Schon im September sickerten erste Hinweise auf ein „Stardew Valley meets Animal Crossing mit Hoyoverse-Reizen“ durch.

Für den 16. und 17. November 2025 ist ein größerer Playtest für ein bislang unbekanntes Spiel in Los Angeles geplant, bei dem es sich um Petit Planet bzw. Astaweave Haven handeln könnte. Eine ungewöhnliche Insider-Information mehrerer voneinander unabhängiger Quellen besagt, dass Petit Planet neben PCs und mobilen Plattformen auch auf Nintendo Switch 2 erscheint, was das erste Mal wäre, dass HoYoverse ein Spiel für eine Nintendo-Konsole veröffentlicht.

Mit Vorsicht zu genießen sind Gerüchte der Seite Simulation Daily, für die wir keine weitere zuverlässige Quelle finden konnten. Sie behaupten, dass das Monetarisierungsmodell zwar Free-to-Play, aber kein klassisches Gacha sein wird. Dies würde auf ein eher kleineres Spiel mit kosmetischen Items hindeuten.

