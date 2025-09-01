Die Neuerscheinungen im September 2025 mit Shuten Order, Atelier, Final Fantasy und diesen Games

Und schon sind wir im September. Der neue Monat beginnt natürlich mit dem Highlight schlechthin, Hollow Knight: Silksong. Nach all den Jahren ist „Silksong“ plötzlich da. Etliche Indie-Entwickler wichen kurzfristig aus und haben ihre Spiele verschoben. Einige aber auch nicht, beispielsweise Hirogami.

MIt Shuten Order wartet schon einen Tag später ein kleiner Geheimtipp. Danganronpa-Schöpfer Kazutaka Kodaka hat sich mal wieder kreativ ausgelassen und bietet euch ein Abenteuer mit fünf grundverschiedenen Gameplay-Stilen an. Cronos: The New Dawn erscheint am selben Tag, ist spielerisch aber eindeutiger.

Es folgt eine bunte Mischung aus Daemon X Machina: Titan Scion, Ninja Gaiden: Ragebound, Ratatan und dem lange erwarteten Remake von Trails in the Sky – diesmal auch mit deutschen Texten. Mit Silent Hill f klingt der Monat wenig beschaulich aus.

An den letzten Tagen des Monats bleibt keine Zeit, um sich von Silent Hill f zu erholen. Mit Atelier Resleriana, Sonic Racing: CrossWorlds und Hotel Barcelona gibt es weitere spannende Veröffentlichungen, bevor Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles den Monat abschließt. Welches sind eure Must-Haves im September?

Unsere aktuelle Auswahl:

Bildmaterial: Trails in the Sky 1st Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom