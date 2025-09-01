Die Neuerscheinungen im September 2025 mit Shuten Order, Atelier, Final Fantasy und diesen Games

Und schon sind wir im September. Der neue Monat beginnt natürlich mit dem Highlight schlechthin, Hollow Knight: Silksong. Nach all den Jahren ist „Silksong“ plötzlich da. Etliche Indie-Entwickler wichen kurzfristig aus und haben ihre Spiele verschoben. Einige aber auch nicht, beispielsweise Hirogami.
MIt Shuten Order wartet schon einen Tag später ein kleiner Geheimtipp. Danganronpa-Schöpfer Kazutaka Kodaka hat sich mal wieder kreativ ausgelassen und bietet euch ein Abenteuer mit fünf grundverschiedenen Gameplay-Stilen an. Cronos: The New Dawn erscheint am selben Tag, ist spielerisch aber eindeutiger.
Es folgt eine bunte Mischung aus Daemon X Machina: Titan Scion, Ninja Gaiden: Ragebound, Ratatan und dem lange erwarteten Remake von Trails in the Sky – diesmal auch mit deutschen Texten. Mit Silent Hill f klingt der Monat wenig beschaulich aus.
An den letzten Tagen des Monats bleibt keine Zeit, um sich von Silent Hill f zu erholen. Mit Atelier Resleriana, Sonic Racing: CrossWorlds und Hotel Barcelona gibt es weitere spannende Veröffentlichungen, bevor Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles den Monat abschließt. Welches sind eure Must-Haves im September?
Unsere aktuelle Auswahl:
- Hirogami (PS5, PC): 3. September (Nur Download)
- Hollow Knight: Silksong (Multi): 4. September (Nur Download)
- Shuten Order (Switch, PC): 5. September (bei Play-Asia* physisch)
- Tokyo Underground Killer (PC): 5. September (Nur Download)
- Cronos: The New Dawn (Multi): 5. September (bei Amazon bestellen*)
- Everybody’s Golf: Hot Shots (Multi): 5. September (bei Amazon bestellen*)
- Daemon X Machina: Titan Scion (Multi): 5. September (bei Amazon bestellen*)
- Ninja Gaiden: Ragebound (Multi): 12. September (bei Amazon bestellen*)
- Borderlands 4 (Multi): 12. September (bei Amazon bestellen*)
- Marisa of Liartop Mountain (Switch, PC): 18. September (Nur Download)
- Class of Heroes 3 Remaster (Multi): 18. September (bei Amazon bestellen*)
- Ratatan (Early Access, Steam): 19. September (Nur Download)
- HYKE: Northern Light(s) (Multi): 19. September (Nur Download)
- Trails in the Sky 1st Chapter (Multi): 19. September (bei Amazon bestellen*)
- Towa and the Guardians of the Sacred Tree (Multi): 19. September (bei Amazon bestellen*)
- Silent Hill f (Multi): 25. September (bei Amazon bestellen*)
- Sonic Racing: CrossWorlds (Multi): 25. September (bei Amazon bestellen*)
- Cladun X3 (Multi): 26. September (Nur Download)
- Atelier Resleriana (PS5, PC): 26. September (bei Amazon bestellen*)
- Pac-Man World 2 Re-Pac (Multi): 26. September (bei Amazon bestellen*)
- Hotel Barcelona (PS5, Xbox): 26. September (bei Amazon bestellen*)
- Final Fantasy Tactics (Multi): 30. September (bei Amazon bestellen*)
Bildmaterial: Trails in the Sky 1st Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom
17 Kommentare
Freue mich wirklich auf Trails in the Sky 1st Chapter. Die Demo hat mir sehr gefallen und wird dann mein Einstieg in die Reihe.
Hollow Knight: Silksong werde ich mir früher oder später holen, vielleicht auch zum Release, weiß noch nicht 😅
Shuten Order finde ich auch sehr interessant, will ich mir auch ansehen.
Wirklich vorbestellt ist neben Trails Remake auch noch Towa and the Guardians of the Sacred Tree. Aber da muss ich auch noch die Demo spielen.
Silent Hill f kommt ja auch schon, und wird vielleicht mein Einstieg in diese Reihe.
Hotel Barcelona sah auch noch interessant aus, ist aber denke ich ein Sales Kandidat.
Auf Hirogami bin ich total gespannt. Das wird genau diese Art von Spiel, die ich übelst feier
Silksong wird auch garantiert geholt, aber garantiert nicht d1. Ich weiß schon jetzt, dass mich das Spiel, so wie sein Vorgänger, sehr lange beschäftigen und immens viel frusten wird. Ich denke, auf dem PC mit WASD werde ich um ein Vielfaches besser klarkommen als mit einem Steuerkreuz auf dem Controller. Das merke ich immer wieder, wenn ich einen kniffligen Plattformer mit Controller zocken will.
Bei Cronos bin ich mir noch nicht zu 100% sicher. Bisher sieht alles super aus aber ich warte sicherhaltshalber trotzdem erstmal Reviews ab.
Desselben trifft dann auch auf Silent Hill f zu. Alles an dem Spiel interessiert mich aber das gameplay und die Bosse... Ich weiß noch nicht so genau. Das könnte dem Spiel echt das Genick brechen. Auch hier: reviews abwarten. Und weil ich mehrere große Silent Hill Fans auf yt abonniert habe, werde ich viel eher auf die hören, als auf irgendwelche Magazine.
@Ratty Neuer Publisher, neue Übersetzung. Das ist also in dem Fall keine Agenda. Aber man darf erwarten, dass die Übersetzung etwas steifer ist. So mein Demo-Eindruck. Aber mir gefällt manches auch besser, das im Original zu weichgespült war.
Das Trails in the Sky Remake ist für mich diesen Monat ein Absoluter Pflichtkauf. Ich liebe die komplette Reihe einfach.
Silent Hill f wird eventuell wohl auch gekauft.
Towa and the Guardians of the Sacred Tree ist bei mir auf der Wishlist. Mal schauen aber glaub wird auch gekauft.
Everybody’s Golf: Hot Shots könnte interessant werden. Mario Golf war nicht so toll, Clap Hanz mit Easy Come, Easy Golf ist auf Apple Arcade und Switch gewechselt und das Spiel deshalb hat Everybodys Golf jetzt nach über zwei Jahrzehnten neuen Entwickler.
Ansonsten natürlich noch Sonic Racing, der Netzwerktest hat mich komplett abgeholt.