Solo Leveling: Arise Overdrive soll die „Solo Leveling“-Erfahrung auf ein neues Level heben

Das Action-RPG Solo Leveling: Arise Overdrive wird am 17. November für PCs über Steam und Microsoft Store veröffentlicht und ist ab sofort für 39,99 Euro vorbestellbar. Mit etwas Verzögerung erscheinen Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series im kommenden Jahr, so Publisher Netmarble und Entwickler Netmarble Neo.

Auch eine Deluxe Edition für 44,99 Euro gibt es, die sich durch einen Drei-Tage-Vorabzugriff und ein exklusives „Sung Jinwoo“-Kostüm sowie diverse kosmetische Itens, Emotes und den Yaruru „Predator Tank“ (ein niedlicher Begleiter, der Items aufhebt und Ressourcen sammelt) abhebt.

Netmarble veröffentlichte zudem einen Blogbeitrag, welche die Gameplay-Features und das Konzept hinter dem Spiel erläutert. Man betont, dass es sich um einen eigenständigen Premium-Titel handelt, der sich vom mobilen Spiel Solo Leveling: ARISE unterscheidet, insbesondere durch das Gameplay, welches Hunter, Waffen und Systeme freischaltet.

Die Version für Konsolen und PCs hat ein eigenständiges System, eine tiefgründigere Narrative und angepasste Controller-Steuerung, die auf tiefgehendes und präzises Action-Gameplay optimiert wurde. Als weitere Merkmale hebt Netmarkbe die verbesserte Grafik, die optisch verbesserte Spielwelt und Charaktere und die fesselnde Hauptstory, die Kapitel 1 bis 10 des Originals umfasst, hervor.

Außerdem gibt es einen Vier-Spieler-Multiplayer für kooperatives Spielen mit Freunden, frei kombinierbar zwischen Sung Jinwoo und den Hunters. Somit wird es eine vollwertige Premium-Erfahrung ohne Mikrotransaktionen oder Gacha-Elemente sein. Auch erweiterte Kampfmechaniken, längere Dungeons ohne Timer und ein verbessertes Shadow Army-System sind Teil des Premium-Titels.

