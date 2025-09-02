Bandai Namco kündigt Dragon Ball Games Battle Hour an und das könnt ihr erwarten

Im April 2026 wird Bandai Namco zum nun schon sechsten Mal die Dragon Ball Games Battle Hour veranstalten. Das Event findet in Zusammenarbeit mit Capsule Corporation Tokyo, Shueisha Inc., Toei Animation Co. Ltd. und Bandai Spirits Co. Ltd. diesmal am 18. und 19. April 2026 in Los Angeles, Kalifornien, USA statt.

Die Event-Reihe wurde „mit dem Ziel ins Leben gerufen, die neuesten Nachrichten und Ankündigungen zum Dragon-Ball-Universum zu teilen“ – auch wenn ihr nicht vor Ort seid, könnt ihr also auf spannende Neuigkeiten hoffen.

An und für sich kann das Event von Fans kostenlos besucht werden, die lange Reise in die USA mal außen vor. Details dazu findet ihr auf der offiziellen Website. „Die sechste Ausgabe dieses Events wird randvoll mit Inhalten rund um Dragon-Ball-Spiele sein“, verspricht Bandai Namco.

So sind „besondere Ankündigungen und Inhalte“ geplant und nicht zuletzt werden Fans in Titeln wie Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Super Card Game Masters, Dragon Ball Super Card Game Fusion World und Dragon Ball Super Card Game Fusion World Digital gegeneinander antreten.

Darüber hinaus gibt es „Ausstellerstände, Merchandise-Verkäufe sowie Bühnenevents – darunter besondere Präsentationen zu Dragon Ball Gekishin Squadra und Dragon Ball: Sparking! ZERO“. „Dragon Ball“-Fans streichen sich den Termin also rot im Kalender an!

Der Trailer zum Event:

Bildmaterial: Bandai Namco