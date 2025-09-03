40 Millionen zocken es schon: Dieses Wuxia-RPG aus China will jetzt den Westen erobern

NetEase Games und ZhuRong Studio haben den die Closed-Beta zu Sword of Justice terminiert. Das Martial-Arts-MMORPG spielt in einer Wuxia-Welt und wird am 26. September für erste westliche Fans anspielbar sein.

Leider gibt es einen Haken: Für die erste Beta sind nur Interessierte aus den USA, Kanada, Mexiko und Brasilien zugelassen. Aber es wird sicher nicht die letzte Beta-Phase von Sword of Justice sein, das NetEase Games erst im Frühjahr für eine Veröffentlichung im Westen angekündigt hat.

Im Heimatmarkt China hat man das ambitionierte Open-World-MMORPG bereits veröffentlicht und verzeichnete schon über 40 Millionen Spielende. Der Free-to-Play-Titel verspricht ein Wuxia-Erlebnis, das in der späten Nördlichen Song-Dynastie angesiedelt ist.

Wuxia ist ein Genre der chinesischen Literatur oder chinesischer Filme, in dem Kämpfe von Soldaten, Schwertkämpfern und anderen sowie historische oder pseudohistorische Schauplätze im Vordergrund stehen und oft um fantastische Elemente ergänzt werden.

Sword of Justice verspricht ein Monetarisierungsmodell ohne alle Pay-to-Win-Elemente und wird für PCs und Mobilgeräte auch im Westen erhältlich sein. Progression soll ausschließlich durch Gameplay erreicht werden. Ein „Converging Paths“-System stellt zudem sicher, dass alle Spielerinnen und Spieler die Kernbelohnungen erhalten.

Vor allem technisch will Sword of Justice Maßstäbe setzen. Path Tracing, Ray Tracing, dynamisches Wetter, beeindruckende Lichteffekte und Reflexionen sowie eine fotorealistische Optik stehen auf dem Plan. Das alles in einer lebendigen Spielwelt mit cleveren NPCs, die eigene Routinen haben. Da hat man einiges vor.

Neben einer großen offenen Welt voller Geheimnisse, Kämpfe und Schätze soll auch „PvP“ eine zentrale Rolle spielen. Allianzen mit anderen Spielern können geschlossen – und wieder gebrochen – werden. Entscheidungen der Spielenden sollen die Geschichte formen. Auf der offiziellen Website findet ihr weitere Details.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Sword of Justice, NetEase, ZhuRong Studio