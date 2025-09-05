Umfangreich: Persona-Ableger geht mit neuem Update einen großen Schritt auf die Fans zu

Mit der Veröffentlichung von Version 2.0 zu Persona 5: The Phantom X bringen SEGA und Black Wings Game Studio das bisher umfangreichste Update für das Mobile- und PC-Spiel an den Start. Das neue, große Update bringt frische Inhalte wie Spezialevents, Gameplay-Verbesserungen, die Rückkehr des beliebten Helden Ren Amamiya sowie den ersten Abschnitt von Kapitel 3 der Hauptgeschichte.

Vielleicht kommt das Update gerade noch rechtzeitig, vielleicht aber auch schon etwas zu spät, denn viele Genre-Fans haben den Persona-Ableger bereits zur Seite gelegt, was sich auch in den Umsätzen niederschlägt, die bereits deutlich zurückgegangen sind.

Zur Feier des großen Updates gibt es zahlreiche Ingame-Belohnungen. Für Fans vielleicht noch wichtiger sind allerdings größere Anpassungen im Gacha-System – zum ersten Mal zum deutlichen Vorteil der westlichen Version. Offenbar hofft Sega, die verloren gegangenen Fans wieder zurückzuholen.

Bedingungslose Liebe

Inhaltliches Kernstück des Updates ist der Start des dritten Hauptkapitels „Bedingungslose Liebe“. Mit dem Storyfortschritt wird auch Kichijōji als neues Stadtgebiet freigeschaltet. Hier können Fans diverse Nebenjobs annehmen, neue Figuren treffen und zusätzliche Geschichten erleben. Das Gebiet soll mehr Abwechslung im alltäglichen Spielfluss bieten und die urbane Atmosphäre erweitern.

Für Fans ist die Rückkehr von Ren Amamiya und Ayaka Sakai (“Chord”) ein Highlight, auch Riko Tanemura (“Wind”) ist ab sofort im Spiel ziehbar. Der bekannte Protagonist kann wieder über die „Most Wanted“-Gacha-Verträge rekrutiert werden. Gleichzeitig ist auch seine exklusive Waffe, der Phoenix Dagger, erneut über spezielle Waffen-Deals verfügbar. Sie sollen nun deutlich einfacher zu erspielen sein als noch in den Monaten zuvor, insbesondere durch Login-Events. Wer sich bis zum 22. Oktober 2025 regelmäßig einloggt, bekommt zahlreiche unterstützende Items und Phantomdieb-Kognitit-Splitter, mit denen neue Charaktere erweckt werden können.

Mit Version 2.0 bringen SEGA und Black Wings Game Studio endlich den beliebten Content aus den asiatischen Versionen von Persona 5: The Phantom X in den Westen. Die Fans reagieren bislang überwiegend positiv auf das neue Update und freuen sich, dass sie im internationalen Vergleich der Versionen nicht mehr benachteiligt werden, wie es bei vorhergegangenen Updates der Fall war.

