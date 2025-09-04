Steam, Xbox und der eShop down: Hollow Knight Silksong zwingt sie alle in die Knie

Die Vorfreude war riesig. Insider-Gaming zählte mehr als 240.000 Zuschauende bei Twitch, die in unzähligen Kanälen bis zur Veröffentlichung von Hollow Knight: Silksong herunterzählten.
Doch dann gab es eine böse Überraschung. Es war kurz nach 16 Uhr und sowohl Steam, als auch der Xbox-Store und der Nintendo eShop waren nicht erreichbar oder schwer erreichbar. IGN berichtet von Problemen auch im PlayStation Store. Die Nachfrage nach Silksong zwang alle Stores offensichtlich in die Knie.
Silksong ist zum Launch im Xbox Game Pass spielbar, muss auf Steam und für Switch allerdings gekauft werden – für angenehme 19,50 Euro wohlgemerkt. Bei Steam war Silksong unangefochtener Wishlist-Meister. Diesen Vorschusslorbeeren mussten die Stores jetzt Tribut zollen.
Verge-Journalist Tom Warren hat bei Twitter auf einem Foto und drei Bildschirmen festgehalten, wie alle Stores gleichzeitig eine Fehlermeldung ausgeben. Auch Eurogamer hat fleißig ganz klassische Fotos gemacht. An so einen Tag will man sich schließlich erinnern!
Etliche Spiele gingen Silksong aus dem Weg
Team Cherry hatte nach sechs Jahren kürzlich mit dem 4. September den konkreten Termin für Silksong bekannt gegeben. Daraufhin gab es ein hektisches Treiben (nicht nur) in der Indie-Branche: Etliche Spiele wurden verschoben, darunter CloverPit und Aeterna Lucis sowie das Persona-inspirierte School-Life-RPG Demonschool. Außerdem traf es Little Witch in the Woods, Moros Protocol und sogar das durchaus schon prominent ausgestellte Baby Steps. Silksong wurde das „GTA der Indie-Welt“ getauft.
Jetzt heißt es: SteamDB beobachten. Die Zahlen der gleichzeitig Spielenden steigen mit jedem Neuladen der Seite. Etwa 16:30 Uhr waren es schon über 100.000 in der Spitze. Wenn die Seite denn lädt, denn aktuell hat auch SteamDB so seine Problemchen. Und, noch ein Update: Dieser Artikel platzt aktuell auch vor Lesenden. Welch‘ Ironie wäre es …
Bildmaterial: Hollow Knight: Silksong, Team Cherry
8 Kommentare
Silksong einfach mal der Serverbetatest für den GTA 6 Release. xD
Hach, ich würde so gerne bei dem Hype mitmachen (bin da so leicht zu beeinflussen, aber es macht halt auch einfach spaß) leider fand ich das Spiel bei allen meinen Versuchen sterben langweilig (vor allem das schreckliche Leveldesign).
Naja das nächste Metroidvenia was bei mir erstmal auf den Plan steht was ich irgendwann Spiele ist Ender Magnolia, da mochte ich den 1. Teil sehr gerne und bin schon gespannt drauf ob der 2. Teil da anschließen kann.
Hey, als Teil eins geshadowdropt wurde auf der Switch, waren die Server auch ne ganze Weile lang down und das hatte sicher nichts damit zu tun, dass Fortnite auch geshadowdropt wurde. Nope, war alles Hollow Knights Werk!
Ich will eh erst in meinem Urlaub loslegen, die paar Wochen kann ich auch noch warten, also kann ich ganz entspannt warten.
Erst einmal genieße ich Lost Soul Aside und dann Shinobi Art of Vengeance. Silksong möchte genossen werden und das gehe ich dann in meinem Urlaub gaaaaaanz gemütlich an.
Geht mir auch ähnlich, konnte noch nie nachvollziehen was daran episch sein soll, allein das Design lässt mich kalt.
Manche Hypes finde ich persönlich einfach fragwürdig, ist ja schon wie bei Dubai-Schokolade oder Labubu.
Aber jedem das seine, wer Spaß daran hat, auch gut.
War vor ca. 3 Stunden bei Steam, da war es noch alles in Ordnung, obwohl HK Silksong schon bei der neue Spiele Liste zu sehen war.
Wenn ich bedenke, wie groß die Liste gefeierter Spiele ist, die ich nicht sonderlich mag, kann ich das nachvollziehen.
Um allein beim Metroidvania-Genre zu bleiben hab ich keine Ahnung, was die Leute an Castlevania Symphony of the Night finden.
Finde es ehrlich gesagt deutlich schlechter designt als ein Super Metroid und das kam sogar vorher raus!
Aber na ja, so ist es halt mit Meinungen, jeder sieht Dinge halt anders.