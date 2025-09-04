Steam, Xbox und der eShop down: Hollow Knight Silksong zwingt sie alle in die Knie

Die Vorfreude war riesig. Insider-Gaming zählte mehr als 240.000 Zuschauende bei Twitch, die in unzähligen Kanälen bis zur Veröffentlichung von Hollow Knight: Silksong herunterzählten.

Doch dann gab es eine böse Überraschung. Es war kurz nach 16 Uhr und sowohl Steam, als auch der Xbox-Store und der Nintendo eShop waren nicht erreichbar oder schwer erreichbar. IGN berichtet von Problemen auch im PlayStation Store. Die Nachfrage nach Silksong zwang alle Stores offensichtlich in die Knie.

Silksong ist zum Launch im Xbox Game Pass spielbar, muss auf Steam und für Switch allerdings gekauft werden – für angenehme 19,50 Euro wohlgemerkt. Bei Steam war Silksong unangefochtener Wishlist-Meister. Diesen Vorschusslorbeeren mussten die Stores jetzt Tribut zollen.

Verge-Journalist Tom Warren hat bei Twitter auf einem Foto und drei Bildschirmen festgehalten, wie alle Stores gleichzeitig eine Fehlermeldung ausgeben. Auch Eurogamer hat fleißig ganz klassische Fotos gemacht. An so einen Tag will man sich schließlich erinnern!

Etliche Spiele gingen Silksong aus dem Weg

Team Cherry hatte nach sechs Jahren kürzlich mit dem 4. September den konkreten Termin für Silksong bekannt gegeben. Daraufhin gab es ein hektisches Treiben (nicht nur) in der Indie-Branche: Etliche Spiele wurden verschoben, darunter CloverPit und Aeterna Lucis sowie das Persona-inspirierte School-Life-RPG Demonschool. Außerdem traf es Little Witch in the Woods, Moros Protocol und sogar das durchaus schon prominent ausgestellte Baby Steps. Silksong wurde das „GTA der Indie-Welt“ getauft.

Jetzt heißt es: SteamDB beobachten. Die Zahlen der gleichzeitig Spielenden steigen mit jedem Neuladen der Seite. Etwa 16:30 Uhr waren es schon über 100.000 in der Spitze. Wenn die Seite denn lädt, denn aktuell hat auch SteamDB so seine Problemchen. Und, noch ein Update: Dieser Artikel platzt aktuell auch vor Lesenden. Welch‘ Ironie wäre es …

