Ragnarok M: Classic Global feiert seine In-Game-Währung und macht ein Versprechen

Ragnarok ist zurück! Diesmal allerdings auch auf dem Smartphone. Denn Ragnarok M: Classic Global ist eine originalgetreue mobilen Neuinterpretation des legendären MMORPGs, die auch für PCs erscheint.

Spielerinnen und Spieler in Europa und Nordamerika können ab sofort eine nostalgische Abenteuerreise voller zeitloser Magie, klassischem Gameplay und endlosen Möglichkeiten entdecken – „mit dem Versprechen, dass es keine Pay-to-Win-Shortcuts oder verwirrende Währungen gibt.“

Die Welt von Midgard kann so quasi überall auf der Welt neu erlebt werden. Mit ikonischen Charakterklassen, lebendigen Anime-Grafiken und packenden Echtzeitkämpfen möchte das Spiel die Magie des Originals mit verbesserter mobiler Zugänglichkeit vereinen.

Die Ausrüstung und Upgrades können ausschließlich durchs Spielen verdient werden, ganz ohne Pay-to-Win-Shortcuts, heißt es. Es gibt keine Premium-Währungen, sondern ausschließlich die In-Game-Währung Zeny, die auch in den Trailern und auf der Website auf eine sehr eigene Weise angepriesen wird.

In Kombination mit nostalgischer Grafik, einer gemeinschaftlichen Spielwelt und dem klassischen Gameplay-Loop möchte das Spiel das authentische Ragnarok-Erlebnis liefern, auf das Fans lange gewartet haben. Ragnarok M: Classic Global ist jetzt zum Download im App Store, auf Google Play und für Windows-PC verfügbar.

Der neue Trailer:

Trailer zu Zeny:

Bildmaterial: Ragnarok M: Classic Global, Gravity Interactive