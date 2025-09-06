Lightning-Comeback: „Ever Crisis“ feiert mit Kollaborationen zu Final Fantasy XIII, NieR und mehr

Am Wochenende feiert Final Fantasy VII: Ever Crisis seinen zweiten Geburtstag. Während ein ums andere Mobile-Game von Square Enix die Segel streicht, bleibt „Ever Crisis“ also weiterhin für Mobilgeräte und PCs am Start

Den zweiten Geburtstag feierte man mit einem Livestream, bei dem die kommenden Inhalte vorgestellt wurden. Dazu zählt auch eine ganze Flut an neuen Kollaborationen, bei denen sich Square Enix am eigenen Portfolio bedient. Schon heute beginnt eine Kooperation zu Advent Children, die mit einem Trailer vorgestellt wird. Danach geht es aufregend weiter.

Tifa und Aerith im Lightning-Cosplay hattet ihr wahrscheinlich nicht auf dem Plan? Diese Kostüme könnt ihr euch überstreifen, wenn die Kollaboration zu Final Fantasy XIII im November 2025 beginnt. Ein Vorbote für eine Neuauflage des 15 Jahre alten Spiels? Wahrscheinlich ein klassischer Fall von „zu viel hineininterpretiert“, aber man wird ja träumen dürfen.

Bevor Lightning ihr Comeback feiert, wird „Ever Crisis“ das Szenario von Final Fantasy VII: The First Soldier im Oktober abschließen. Die Mobile-Game-Vorlage selbst wurde schon eingestellt. Im Dezember schließt dann mit NieR eine weitere Kollaboration an.

Final Fantasy VII: Ever Crisis widmet sich bekanntlich der gesamten FFVII-Compilation, wenn auch schrittweise in Häppchen. Die Veröffentlichung neuer Story-Inhalte erfolgt in Kapiteln. Es gibt aber auch ganz neue Inhalte wie beispielsweise die Geschichte um den jungen Sephiroth. Das Spiel ist für Mobilgeräte und PC-Steam kostenlos verfügbar.

Der Trailer zu Advent Children:

