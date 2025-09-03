Switch Online überrascht in Japan mit einem weiteren Exklusivspiel neben Forsaken 64

Nintendo hat bekanntgegeben, dass der First-Person-Shooter Forsaken 64 von Acclaim Entertainment am 4. September in der App Nintendo 64: Nintendo Classics „Mature“ erscheinen wird. Mit der Veröffentlichung von Forsaken 64 wächst das Angebot des Dienstes auf fünf Spiele.

Die App für „Erwachsenentitel“ ist eine separate App neben der regulären N64-App. Zum Spielen wird zwingend ein aktives „Nintendo Switch Online + Expansion Pack“-Abo benötigt. Das letzte Update der App erfolgte im Oktober 2024, als Shadow Man und Turok 2: Seeds of Evil hinzugefügt wurden.

Forsaken zeigte die Grafikmuskeln

Die N64-Version von Forsaken galt seinerzeit als technischer Showcase. Entwickler Iguana UK gelang es, beeindruckende Echtzeit-Beleuchtungseffekte zu implementieren, die farbige Lichtkegel und Glüheffekte um Projektile erzeugten.

Diese Lichteffekte wurden als die besten auf Nintendo 64 gelobt und verliehen intensiven Kämpfen einen „angenehmen Lava-Lampen-Effekt“. Den PC brachte das Spiel damals zum Glühen: Das Spiel wurde oft mit modernen Grafikkarten gebündelt, um deren Leistung zu demonstrieren, und diente bis in die frühen 2000er als Benchmark für PC-Hardware.

Forsaken erschien am 30. April 1998 für Nintendo 64 und war damit Teil der bedeutsamen Mittelphase der N64-Konsole. Das Jahr 1998 war ein goldenes Jahr für das N64, in dem Meilensteine wie Zelda: Ocarina of Time, Banjo-Kazooie, F-Zero X und 1080° Snowboarding veröffentlicht wurden. Forsaken positionierte sich inmitten dieser hochkarätigen Titel als technisch beeindruckender First-Person-Shooter.

Japan-exklusiv: Magical Vacation (マジカルバケーション)

Für die japanischen Nintendo Game Boy Advance – Nintendo Classics gibt es zusätzlich Magical Vacation (マジカルバケーション). Es war das Debütspiel des neu gegründeten Studios Brownie Brown (heute 1-Up Studio) und gilt als verstecktes Juwel der GBA-Bibliothek.

Das rundenbasierte RPG entstand unter der Leitung von Kōji Tsuda und Shinichi Kameoka, zwei ehemaligen Square-Mitarbeitern, die zuvor an der Mana-Serie gearbeitet hatten, insbesondere an Legend of Mana. Sie verließen Square und entwickelten daraufhin diesen Japan-exklusiven Titel.

Der Forsaken-Trailer:

Video zu Magical Vacation:

