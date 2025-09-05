Zeitplan steht fest: Letzter Teil der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII rückt näher

Vielleicht erinnert ihr euch. In einem Interview anlässlich des ersten Geburtstags von Final Fantasy VII: Ever Crisis im September 2024 erklärte Co-Director Motomu Toriyama, dass man bis zum zweiten Geburtstag des Spiels möglichst auch den letzten Trilogie-Teil der Remake-Reihe zu Final Fantasy VII enthüllt haben wolle.

Nun, diesen zweiten Geburtstag feiert Final Fantasy VII: Ever Crisis am Wochenende. In einem heute stattfindenden Livestream gaben die Macher nicht nur einen Ausblick auf die Roadmap für die nächsten Monate. Auch Tetsuya Nomura war zu Gast und erinnerte sich an die Sätze von Toriyama.

„Was also den dritten Teil der Remake-Serie zu Final Fantasy VII betrifft, so hat Toriyama anscheinend gesagt, dass wir um den 2. Jahrestag von [Ever Crisis] herum Neuigkeiten haben werden“, erinnert sich auch Nomura. „Wir machen große Fortschritte mit dem Spiel“, so Nomura weiter.

„Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich werde nicht sagen: ‚Nun, EIGENTLICH …‘ Wenn ich das täte, wären die Leute wirklich überrascht, wenn es während dieses [Ever Crisis]-Livestreams wäre. Aber wir machen tatsächlich große Fortschritte mit dem Spiel“, erklärt Nomura weiter.

Was vielleicht am meisten Hoffnung auf eine baldige Ankündigung des letzten Remake-Teils macht, ergänzt Nomura am Ende: „Wir haben auch schon entschieden, wann wir die Ankündigung machen werden. Und wir werden uns an diesen Zeitplan halten. Also keine Sorge, aber bitte wartet noch ab“, so Nomura laut einer Übersetzung von Audrey von Aitai Kimochi.

Synchronsprecher machte Hoffnung

Im April hatte der englische Cloud-Sprecher Cody Christian mit einem Instagram-Post für Aufsehen gesorgt. Auf einem Foto war er in einer Sprecherkabine mit Kopfhörern zu sehen, begleitet von der Bildunterschrift „so happy to be back with my bestie“ sowie einer kleinen Grafik von Cloud.

Fans nahmen das als Indiz, dass die Sprachaufnahmen für den letzten Teil begonnen haben könnten. Wie wir heute wissen, wird Cody Christian aber auch als Cameo-Cloud in Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles zu hören sein. Wir müssen uns weiter gedulden …

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix