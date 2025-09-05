Das bekommt ihr mit der 300 Euro teuren Sammleredition zu 007 First Light

Vor einigen Jahren musste IO Interactive noch um seine Existenz bangen, als Square Enix das Entwicklerstudio abgestoßen hatte. Die Sache nach ein gutes Ende für den dänischen Entwickler, der im Zuge dessen unabhängig wurde und sogar die HITMAN-Marke behalten konnte.
Und kurze Zeit später zog man sich mal eben eine der wohl größtmöglichen Marken an Land: James Bond. IO Interactive kündigte Project 007 im November 2020 an, ein brandneues Videospiel zu James Bond. Nach einer ersten Ankündigung im Juni haben IO Interactive und Amazon MGM Studios jetzt bei einer speziellen State of Play alle Hüllen fallen gelassen.
Erstmals wurden dabei Szenen aus der eigenständigen, neu interpretierten Geschichte von James Bond gezeigt, die den jungen Agenten in Aktion zeigen. Ein „junger Bond“ schreit natürlich nach einem neuen Darsteller. Patrick Gibson, bekannt aus Dexter: Original Sin und The OA, wurde dafür präsentiert.
Auch klassische Figuren wie M, Q und Miss Moneypenny sind dabei, ergänzt durch neue Charaktere wie Bonds Mentor John Greenway und Miss Roth. Im Gameplay-Trailer wurden unter anderem eine Undercover-Mission bei einem Schachturnier in der Slowakei und eine Infiltration auf einer Gala in London gezeigt. Das Gameplay soll dabei auf viel kreative Freiheit setzen.
Zudem wurde das Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben: 007 First Light erscheint am 27. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PCs. Das Spiel wird in mehreren Editionen erscheinen, darunter die Deluxe Edition mit Early Access und exklusiven Inhalten, die Amazon-exklusive Specialist Edition* mit besonderer Verpackung und zusätzlichen Outfits, sowie die aufwendige Legacy Collector’s Edition* mit physischen Sammlerobjekten. Die „Switch 2“-Version* kommt auf Game Key Card.
Highlight der 300 Euro teuren „Legacy Collector’s Edition“ ist eine ausstellbare „Goldene Pistole“ mit Patronen, platziert auf einem noblen Ständer mit Geheimfach. Dazu gibt es einige digitale Inhalte wie den „Goldene Pistole“-Skin als DLC.
Die State of Play:
Gameplay-Trailer:
Bildmaterial: 007 First Light, IO Interactive
6 Kommentare
das dinge sieht szar nach plastig oder sogar innen hohl aus also die 300 sind die nicht wert hier sieht man wieder mal nur marken name und nix drin das game ist aber schon interessant aber die CE echt nicht wert 150 mehr nicht
Sieht wirklich recht klobig aus. Kp obs ne Anspielung auf irgendwas ist. Vielleicht gabs die auch mal in irgendeinem Film und sah eben wirklich so aus, kp^^ Hat irgendwie was von so 70'er 0'er Sci Fi find ich xD Also gut möglich, dass es echt mal so in nem Film vorkam. Da mich Pistolen aber auch nicht interessieren hät ichs mir so oder so nicht gemerkt, wenns so wär^^
Denke aber schon, dass die jetzt nicht so billig sein wird. Wird zwar nun auch kein echtes Gold sein xD Aber irgendwas hochwertiges wirds schon sein, wodurch man auf den Preis kommt, auch wenn ich stark davon ausgehe, dass man am Ende auch nochmal aufgerundet hat.
Seis wies sei, das Spiel sieht unfassbar gut aus! Ich liebe die ganzen Interaktionsmöglichkeiten während der Kämpfe, sowie sowas wie, dass man seine Waffe dem Gegner an den Kopp werfen kann xD Oder auch Gegner gegeneinander und sowas. Das alles schon sehr cool. Genau wie die unterschiedlichen herangehensweisen. Fand das großartig, dass man Gegner in einen Raum locken und da einsperren kann xD
Mich freut es wirklich sehr, dass nun endlich wieder ein guter Ableger kommt. Besonders nach dem furchtbaren "Legends" xD
Wer zahlt für sowas 300€? Die Waffe sieht einfach nur billig aus und für den Preis kann man sich eine super aussehende Echtwaffen-Replika kaufen die nicht schussfähig ist. Für dieses hässliche Teil wären selbst 120€ zu viel.
Weis nicht aber ich finde das Spiel selbst auch nicht wirklich gut. Es sieht langweilig aus und es ähnelt sehr Hitman.
Ist die Pistole aus dem Film "Der Mann mit dem goldenen Colt", die es so auch in im Spiel Goldeneye gab. Ja, die sieht so aus. Nein, das ist keine 300€ wert, aber es wird Käufer finden.
Spiel sieht cool aus. Das, was ich erwartet hatte (Hitman Ähnlichkeit) und sogar noch etwas mehr. Solange man den furchtbaren Motion-Blur ausschalten kann, wirds gut. Leider auch sehr viel Uncharted-Momente, das hatte ich weniger erwartet.
Hatte sehr große Hoffnungen auf den Titel.
Das bisher gezeigte wirkt recht steril und plastisch.
Mal schauen was noch draus wird.