Das bekommt ihr mit der 300 Euro teuren Sammleredition zu 007 First Light

Vor einigen Jahren musste IO Interactive noch um seine Existenz bangen, als Square Enix das Entwicklerstudio abgestoßen hatte. Die Sache nach ein gutes Ende für den dänischen Entwickler, der im Zuge dessen unabhängig wurde und sogar die HITMAN-Marke behalten konnte.

Und kurze Zeit später zog man sich mal eben eine der wohl größtmöglichen Marken an Land: James Bond. IO Interactive kündigte Project 007 im November 2020 an, ein brandneues Videospiel zu James Bond. Nach einer ersten Ankündigung im Juni haben IO Interactive und Amazon MGM Studios jetzt bei einer speziellen State of Play alle Hüllen fallen gelassen.

Erstmals wurden dabei Szenen aus der eigenständigen, neu interpretierten Geschichte von James Bond gezeigt, die den jungen Agenten in Aktion zeigen. Ein „junger Bond“ schreit natürlich nach einem neuen Darsteller. Patrick Gibson, bekannt aus Dexter: Original Sin und The OA, wurde dafür präsentiert.

Auch klassische Figuren wie M, Q und Miss Moneypenny sind dabei, ergänzt durch neue Charaktere wie Bonds Mentor John Greenway und Miss Roth. Im Gameplay-Trailer wurden unter anderem eine Undercover-Mission bei einem Schachturnier in der Slowakei und eine Infiltration auf einer Gala in London gezeigt. Das Gameplay soll dabei auf viel kreative Freiheit setzen.

Zudem wurde das Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben: 007 First Light erscheint am 27. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PCs. Das Spiel wird in mehreren Editionen erscheinen, darunter die Deluxe Edition mit Early Access und exklusiven Inhalten, die Amazon-exklusive Specialist Edition* mit besonderer Verpackung und zusätzlichen Outfits, sowie die aufwendige Legacy Collector’s Edition* mit physischen Sammlerobjekten. Die „Switch 2“-Version* kommt auf Game Key Card.

Highlight der 300 Euro teuren „Legacy Collector’s Edition“ ist eine ausstellbare „Goldene Pistole“ mit Patronen, platziert auf einem noblen Ständer mit Geheimfach. Dazu gibt es einige digitale Inhalte wie den „Goldene Pistole“-Skin als DLC.

Die State of Play:

Gameplay-Trailer:

Bildmaterial: 007 First Light, IO Interactive