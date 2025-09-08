„Kultureller Meilenstein“ – 10 Jahre alter Square-Enix-Hit wird jetzt noch zur TV-Serie

Manchmal schreibt das Leben merkwürdige Geschichten, und Videospiele bekommen Serienableger, mit denen man nicht gerechnet hätte. Amazon Prime Video hat jetzt jedenfalls angekündigt, dass sich eine Serie zum Spielehit „Life is Strange“ in Produktion befindet.

Life is Strange ist inzwischen 10 Jahre alt und konnte vor einiger Zeit die Marke von 20 Millionen Spielenden durchbrechen. Populär, möchte man meinen. Doch die letzten Serienteile blieben auch kommerziell hinter den Erwartungen zurück. Insofern kommt eine Serienadaption doch einigermaßen überraschend.

Unter dem Banner von Story Kitchen (Tomb Raider, Just Cause) werden Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg und Timothy I. Stevenson als Executive Producer auftreten. Produziert wird die Serie von den Amazon MGM Studios.

Den ersten Informationen zufolge soll sich die Serie nah am Ursprungsmaterial aus dem Videospiel bewegen. Die Fotografie-Studentin Max entdeckt, dass sie die Zeit zurückdrehen kann, als sie das Leben ihrer Kindheitsfreundin Chloe rettet. Gemeinsam untersuchen die beiden das mysteriöse Verschwinden einer Mitschülerin und decken dabei die dunkle Seite ihrer Stadt auf – was sie letztlich zwingt, eine unmögliche Entscheidung zwischen Leben und Tod zu treffen, die ihr Leben für immer verändern wird.

Kultureller Meilenstein

„Story Kitchen war schon immer überzeugt, dass ‚Life is Strange‘ mehr verdient als nur ein Spiel zu sein – es ist ein kultureller Meilenstein“, glauben Johnson und Goldberg von Story Kitchen. „Seit Jahren haben uns viele Fans gebeten, eine ‚Life is Strange‘-TV-Serie zu machen, und wir freuen uns sehr, endlich mit Amazon MGM Studios zusammenzuarbeiten, von denen wir überzeugt sind, dass sie unser Universum auf großartige Weise zum Leben erwecken werden“, ergänzen Jon Brooke und Lee Singleton, Studioleiter bei Square Enix.

