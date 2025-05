Das war … Kalenderwoche 21/2025

Die großen Neuankündigungen fehlen zurzeit, da die Sommer-Events gar nicht mehr so weit weg sind. Wir werfen heute also einen Blick auf japanische Wertungen, Infinity Nikki und ein spannendes Projekt aus China. Nach allen weiteren Videos der Woche haben wir zum Schluss auch noch ein neues Review für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Bekanntlich ist Clair Obscur: Expedition 33 (PS5, Xbox Series, PC) ein großer Erfolg, in Japan harzt es jedoch noch ein wenig. Nun hat die japanische Famitsu das Spiel ebenfalls noch getestet. Das Urteil fällt dabei positiv aus.

Mit einigen Problemen zu kämpfen hat derzeit Infinity Nikki (PS5, PC, Mobil). Wegen umstrittener Änderungen wurde bei Spielern viel Unzufriedenheit ausgelöst. Das zeigte sich auch bei den User-Bewertungen.

Aus China erreichte uns mit Silver Palace (PC, Mobil) eine spannende Neuankündigung. Das Open-World-Action-RPG zeigte sich mit ausführlichem Gameplay-Material. Konami versorgte uns unterdessen mit dem neuen Eröffnungsfilm zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (PS5, Xbox Series, PC). Das neue Projekt des Danganronpa-Schöpfers, Shuten Order (Switch, PC), präsentiert sich als regelrechtes Genre-Feuerwerk. Sehr lange warten mussten wir auf Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga (PS4, PS5, Switch, PC), die Kämpfe starten hierzulande nun aber im Sommer. Mit der düsteren Visual Novel Iwakura Aria (Switch, PC) dürfen wir im August rechnen. Im Early Access verfügbar ist inzwischen Tales of Seikyu (PC), dies mit deutschen Texten und Plänen für die Zukunft.

Endlich ist offiziell, dass Senua’s Saga: Hellblade II auch für PlayStation 5 erscheint, die entsprechenden Gerüchte sind schon recht alt. Nicht mehr lange warten müssen wir auf Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC), deshalb startete Atlus eine Videoreihe. Munter weiter geht es mit den Klassen aus Elden Ring Nightreign (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC), seht also den Wylder und den Executor. An Vampire Survivors erinnert Hell Maiden (PC) im ersten Video. In den Weltraum führt hingegen Rogue Eclipse (PC), das Spacefighter-Roguelike soll bald eine Demo erhalten. Ein Vergleichsvideo ordnet zudem den kommenden Yakuza 0: Director’s Cut (Switch 2) ein.

Zum mit Spannung erwarteten Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung (Switch 2) kamen die Entwickler zu Wort. Demnächst steht zu Stellar Blade (PS5, PC) der DLC zur Kollaboration mit Goddess of Victory: NIKKE an. Im Juni stellt Zenless Zone Zero (PS5, Xbox Series, PC, Mobil) mit einer neuen Plattform auf Version 2.0. Nächste Woche erhält auch Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket (Mobil) neue Inhalte. Mit gleich vier neuen Game-Boy-Spielen lockt derzeit ein Abo bei Nintendo Switch Online. Zum Jubiläum von Final Fantasy IX gibt es auch musikalische Feierlichkeiten.

Das aktuelle Review von JPGAMES hat sich in den Shooter DOOM: The Dark Ages (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) gestürzt. Wer mit dem Genre etwas anfangen kann, greift natürlich zu. So könnt ihr die Geburtsstunde des Slayers erleben und zahlreiche Höllenkreaturen bekämpfen.