Zenless Zone Zero feiert unbeirrt ein Jubiläum und ein Debüt mit Geschenken in Version 2.0

Angeblich läuft es ja nicht so für Zenless Zone Zero – zumindest nicht, wie es sich Hoyoverse erhofft hat, glaubt man aktuellen Medienberichten. Hoyoverse jedenfalls zeigt sich unbeeindruckt und hat jetzt Details zu Version 2.0 zu Zenless Zone Zero veröffentlicht. Das große Update feiert ein Jubiläum und ein Debüt.

Wenn „Wo die Wolken die Morgenröte umarmen“ am 6. Juni 2025 erscheint, beginnt Zenless Zone Zero nämlich die Feierlichkeiten zum ersten Geburtstag. Außerdem fällt Version 2.0 mit der Veröffentlichung des Spiels für Xbox Series und bei Xbox Cloud Gaming zusammen.

Auf zur Waifei-Halbinsel

SpielerInnen dürfen sich in Version 2.0 auf eine neue Reise zur abgelegenen, aber lebendigen Waifei-Halbinsel begeben. Proxys erkunden dort ein neues Gebiet, enthüllen weitere Geheimnisse von Phaethon und stellen sich Höhlenkämpfen mit neuen Gegnern und Mechaniken. Im Zentrum der Region liegt die florierende Stadt Failume Heights, bekannt für die Ressource Porcelume. Dort können Proxys nicht nur einzigartige Geschäfte wie Teehäuser und Pfandläden besuchen, sondern auch die Verwaltung des Suibian-Tempels übernehmen und diesen ausbauen.

Die Lemnian-Höhle stellt ein besonders herausforderndes Gebiet dar, in dem sich durch das gefährliche Miasma mächtige Gegner verstärken können. Neue Agenten treten dem Kampf bei, darunter Yixuan als S-Rang-Agentin mit dem Attribut Aurumtusche und der Fähigkeit, Verteidigung zu ignorieren und rohen Schaden zu verursachen. Ebenfalls neu ist Ju Fufu, ihre Schülerin, die als S-Rang-Feuer-Durchbruch-Agentin mit ihrer Waffe Hu Wei Schaden austeilt und das Team durch ihre Kettenangriffe stärkt. Pan Yinhu, ein kochbegeisterter Panda und A-Rang-Agent mit Fokus auf Verteidigung, sowie das S-Rang-Bangboo Belion ergänzen das Team. Zusätzlich kehren Astra Yao und Caesar mit ihren jeweiligen Kanälen zurück.

Geschenke für die Fans

Anlässlich des Jubiläums erhalten alle Fans nach dem Update die Möglichkeit, einen S-Rang-Agenten und einen S-Rang-W-Motor aus dem Stabilen Kanal kostenlos auszuwählen. Darüber hinaus gibt es 1.600 Polychrom, 20 verschlüsselte Masterkassetten, 10 Boopons, neue Outfits sowie einen exklusiven Titel und ein limitiertes Profilbild als Belohnung für bestimmte Herausforderungen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo