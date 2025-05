Final Fantasy IX: Timeless Tale stellt sich mit einem neuen Trailer erstmals vor

Zum bevorstehenden 25. Jubiläum von Final Fantasy IX am 7. Juli hatte Square Enix schon im März eine spezielle „Anniversary“-Website ins Leben gerufen, die neue Produkte rund um den Klassiker präsentiert.

Da gab es neben den neuen „Formism“-Figuren und Plüschfiguren zu Quina, Freya und Co. unter anderem auch einen Jubiläums-OST auf Vinyl. In dieser Woche stellte Square Enix mit einer kleinen Vivi-Tasse und einem Vivi-Plüschbeutel auch den Vinyl-OST mit einem Trailer näher vor.

Final Fantasy IX: Timeless Tale enthält sowohl Originalaufnahmen als auch neu eingespielte Musikstücke, darunter auch das ikonische „Melodies of Life“, das auch im ersten Trailer zur Jubiläumsausgabe zu hören ist. Die Veröffentlichung wird mit einem Cover, illustriert von Toshiyuki Itahana und Linernotes von Komponist Nobuo Uematsu begleitet.

Mitte Juli wird das Album in Japan erscheinen, wo ihr es euch unter anderem bei Play-Asia* für ca. 43 Euro zzgl. Versand importieren könnt. In Europa ist die Veröffentlichung im Square Enix Store derzeit für August geplant. Auch hierbei handelt es sich um einen Import. Preis: 46,99 Euro zzgl. Versandkosten.

Übrigens: Das schöne Artikelbild gehört zum ebenfalls im Rahmen des Jubiläums angekündigten Prequel-Buch „Vivi and Grandpa on Day of Departure“. Das Buch erzählt die Geschichte von Vivi vor den Ereignissen aus dem Spiel. Hier ist leider noch keine Lokalisierung angekündigt. Es ist angerichtet für den 25. Geburtstag …

Der Trailer zur Vinyl:

via RPGsite, Bildmaterial: Square Enix