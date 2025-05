Stellar Blade konkretisiert lange erwartete DLC-Kollaboration und gibt erste Einblicke

Wer Director Hyung-Tae Kim bei Twitter folgt, weiß: Da kommt zusammen, was zusammen gehört. Die Wege sind ohnehin nicht lang, denn Goddess of Victory: NIKKE wird – wie Stellar Blade – von Shift Up entwickelt.

Die lange erwartete DLC-Kollaboration für Stellar Blade mit NIKKE hat Shift Up jetzt endlich konkretisiert. Mit einem neuen Trailer stellt man den kostenpflichtigen DLC und seine Inhalte vor, die am 12. Juni von Haus aus auch Teil der „Complete Edition“ sein werden, die am 11. Juni 2025 erscheint.

Das Action-Adventure erschien ursprünglich am 26. April 2024 für PlayStation 5. In Stellar Blade übernehmen SpielerInnen die Kontrolle über EVE, die von einer Raumkolonie aus zur verwüsteten Erde reist, um die Menschheit vor der Bedrohung durch die Naytiba zu retten.

Erst in dieser Woche kündigte Shift Up mehr oder weniger förmlich Stellar Blade 2 an. Im Rahmen der neuesten Finanzpräsentation des Unternehmens haben die Südkoreaner eine Roadmap der zukünftigen Projekte veröffentlicht, die unter anderem die Entwicklung eines „Stellar Blade“-Sequels beinhaltet.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Stellar Blade, Sony Interactive Entertainment, Shift Up