Fünf Genres in einem Spiel: Shuten Order ist das neue Projekt des Danganronpa-Machers

Das kam angesichts der düsteren Nachrichten um The Hundred Line fast ein wenig überraschend. Aber Danganronpa-Schöpfer Kazutaka Kodaka und sein Studio Too Kyo Games arbeiten mit Publisher DMM Games schon am nächsten Spiel! Nach einem ersten Teaser stellte man Shuten Order jetzt konkret vor.

Das Spiel erscheint demnach schon am 5. September weltweit für Nintendo Switch und PCs. Es handelt es sich um ein selbsternanntes „Multi-Genre-Adventure“ mit fünf ganz unterschiedlichen Spielsystemen – darunter Stealth-Horror, Visual-Novel und ein romantisch angehauchtes Detektivabenteuer. Klingt spannend!

Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine Welt, die kurz vor ihrem Ende steht. Was auch sonst. Eine fanatische religiöse Organisation namens Shuten Order hat sich gebildet und eine eigene Nation errichtet. Nach dem mysteriösen Mord am Gründer dieser Bewegung kehrt dieser durch ein göttliches Wunder zurück – jedoch ohne Erinnerungen und mit einer Frist von nur vier verbleibenden Tagen zu leben.

Unter dem Namen Rei Shimobe soll er, unterstützt von zwei selbsternannten Engeln, seinen Mörder finden, um die vollständige Auferstehung zu erreichen. Die fünf Hauptverdächtigen sind Minister innerhalb der Shuten-Regierung. Je nachdem, auf wen der Verdacht fällt, entwickelt sich nicht nur die Geschichte, sondern auch das Gameplay in fünf unterschiedliche Richtungen weiter.

Hinter der Geschichte stehen Kazutaka Kodaka, Takumi Nakazawa und Takekuni Kitayama, für die Musik zeichnet erneut Masafumi Takada verantwortlich. Seht unten den ersten Trailer zum Spiel!

Der erste Trailer:

