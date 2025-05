Das neue „Hyrule Warriors“ wird zur doppelten Bewährungsprobe

Mit Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung hatten Nintendo und Koei Tecmo eine feine Überraschung bei der „Nintendo Switch 2“-Direct im Gepäck. Es ist das erste Spiel des neu gegründeten „AAA Games Studio“ innerhalb von Koei Tecmo und nicht nur deshalb eine Bewährungsprobe.

Auch die neue „Switch 2“ kann mit dem Spiel ihr Können zeigen. Denn wie kann man denn besser glänzen, als mit einem Musou-Game (oder „1 vs. 1.000“, wie man es im Westen nennt) voller Gegner und Action gleichzeitig auf dem Bildschirm? In einem neuen „Creator’s Voice“-Video dürfen die Macher ihre technischen Visionen darlegen.

Producer Ryota Matsushita und Yosuke Hayashi (AAA Games Studio Head) werfen zunächst einen Blick auf die zeitliche Einordnung des Spiels in die Zelda-Geschichte und stellen dann das Genre ein wenig näher vor. Die Switch 2 mache es möglich, dem Spiel noch mehr Gegner hinzuzufügen. Die Macher heben auch eine höhere Bildrate gegenüber den Switch-Spielen hervor.

Das erste Spiel des neuen Studios

Das neue „AAA Game Studio“ ist eine neue Entwicklungsabteilung bei Koei Tecmo. Der japanische Publisher hatte schon im zurückliegenden November verlauten lassen, künftig verstärkt auf AAA-Produktionen zu setzen und jährlich Veröffentlichungen zu planen. Der Name passt zu den Plänen. Die Belegschaft wolle man langfristig verdoppeln. Ein gelungenes und erfolgreiches Nintendo-Auftragsprojekt wäre sicherlich nicht der schlechteste Start.

So wie sich „Zeit der Verheerung“ bereits der Vorgeschichte von „Breath of the Wild“ widmete, wird sich „Chronik der Versiegelung“ mit den Erlebnissen von Prinzessin Zelda vor „Tears of the Kingdom“ beschäftigen. Ihr schlüpft in die Rolle der kämpferischen Prinzessin und diverser prominenter Sonau, um offenbar einmal mehr zahlreichen Widersachern zu trotzen.

Das neue Creator’s Voice:

