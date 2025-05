Für Geld machen sie wirklich alles: Neue NieR-Kollaboration hattet ihr wohl nicht auf dem Plan

„Für Geld sagen wir zu allem Ja“, witzelte der offizielle NieR-Account bei Twitter, als die Kollaboration zwischen Stellar Blade und NieR:Automata angekündigt wurde. 2B und 9S sind Gegenstand von inzwischen über 30 unterschiedlicher Kollaborationen, die NieR in unterschiedlichster Form in andere Spiele gebracht hat.

Mit der Kollaboration mit dem Looter-Shooter The First Descendant unterstrich man die eingangs erwähnte Prämisse erst vor einigen Tagen. Jetzt setzt man noch eins drauf. Oder hattet ihr eine Zusammenarbeit mit Call of Duty Mobile auf dem Plan? Die Schnittmenge der Fans beider Franchises ist wohl überschaubar.

Aber vielleicht ist ja gerade das ein guter Grund für die Kollaboration. Immerhin findet so Call of Duty Mobile auch mal Einzug auf dieser Website. Activision Blizzard veröffentlichte zur Kollaboration ein Key-Artwork und einen Trailer, der allerdings nicht mehr ist als das leicht animierte Artwork.

Ab dem 29. Mai geht’s rund.

Wenn es Yoko Taro, Yosuke Saito und NieR zugutekommt und irgendwann in einer Fortsetzung endet, werden die allermeisten NieR-Fans sich wohl auch an der „Call of Duty“-Kollaboration nicht stören. Die Inhalte sind Teil des neuen Updates „Primal Reckoning“, welches Season 5 ab dem 29. Mai einläutet.

Es gibt eine neue Karte für den Mehrspielermodus und neue Inhalte zum Battle Royale. Wer den Battle Pass hat, darf sich über allerhand neue Ingame-Inhalte wie Operator-Skins und Waffenbaupläne freuen, die allesamt im „dystopischen Stil, inspiriert von der Kollaboration mit NieR: Automata“ erstellt sind. Darüber hinaus winkt ein „thematisches Event mit Kui Ji – YoRHa No. 9 Type S und zwei Draws mit Kestrel – YoRHa No. 2 Type B und Fiona St. George – Commander White.“ Na, wenn das nichts ist!

Und vielleicht hilft es ja. Auf ein neues NieR warten Fans weiter. Zuletzt äußerte sich Yoko Taro wohlwollend. Zur Erinnerung: Yoko Taro und Yosuke Saito sagten im Mai 2024, sie seien in Gesprächen über ein neues Spiel, das „möglicherweise mit der NieR-Reihe zusammenhängt, vielleicht aber auch nicht“. Seitdem gab es jedoch keine Neuigkeiten zu diesem Projekt.

Das Artwork zur Kollaboration:

Bildmaterial: Activision Blizzard, NieR:Automata, Square Enix