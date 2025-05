Neuer Trailer zu Raidou Remastered stellt euch Kulisse, Gameplay und Begleiter näher vor

Atlus hat ein neues Video zu Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army veröffentlicht und gewährt damit weitere Einblicke in das kommende übernatürliche Action-RPG. Das Video trägt den Titel „The Principles of Raidou – The World & Demons“ und beleuchtet sowohl die historische Kulisse aus der Taisho-Ära als auch zentrale Gameplay-Elemente und Begleiter im Spiel.

„Im neuen Video stellt der Teufelsbeschwörer Rasputin den Spielern den Detektiv Raidou Kuzunoha vor und erläutert die Geheimnisse, auf die er bei seinen Ermittlungen stößt, die Rolle von Dämonen wie Jack Frost und Muu Shuwuu und wichtige Gameplay-Funktionen wie Dämonenfusion und Dämonenkarten“, erklärt Atlus dazu.

Wer noch tiefer in das Gameplay eintauchen möchte, kann sich auf weitere Inhalte der „The Principles of Raidou“-Reihe freuen. Am 27. Mai 2025 erscheint ein zweites Video mit Fokus auf das Kampfsystem, gefolgt von einer dritten Episode am 3. Juni 2025, die sich der Geschichte und den Charakteren widmet.

Raidou Remastered erscheint schließlich am 19. Juni 2025 für PlayStation, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch, Steam und Xbox Series. Eine Handelsversion findet ihr bei Amazon* für Switch und PS5.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army, Atlus