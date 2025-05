Heute neu: Switch Online mit einem vergessenen Konami-Klassiker, einem Kirby-Spiel und mehr

Nintendo hat heute dem Line-up von Nintendo Switch Online gleich vier neue „Game Boy“-Spiele hinzugefügt. Die Erweiterung schließt an die Veröffentlichung von Killer Instinct Gold (N64) in der letzten Woche an. Irgendwie müssen wir die Tage bis zum „Switch 2“-Launch ja noch herumkriegen!

Wie immer lohnt sich ein genauerer Blick auf die neuen Spiele. Den Anfang macht Kirby’s Star Stacker, einer der vielleicht weniger bekannten Kirby-Klassiker. Das liegt möglicherweise daran, dass Kirby hier den gewohnten Genre-Pfad verlässt. Star Stacker ist ein Puzzle-Game im Tetris-Stil.

Mit Survival Kids, das in Europa einst als Stranded Kids erschienen ist, gibt es einen unerwarteten Konami-Klassiker. Das Spiel passt aber ganz wunderbar ins aktuelle Line-up, denn diese vergessene Konami-Marke erhält in wenigen Tagen ein Revival (Titelbild) für Nintendo Switch 2, das ebenso ein wenig unter dem Radar fliegt.

In eine ähnliche Kategorie fällt auch Gradius: The Interstellar Assault. Der Side-Scrolling-Shooter erschien als Nemesis II in Europa und in der GRADIUS Origins Collection erhalten im August viele weitere Klassiker der Reihe eine Neuveröffentlichung.

Last but not least ist The Sword of Hope neu im Line-up. Klingt nicht nur nach einem Kemco-RPG, ist auch eines. Das Gameplay des Dungeon-Crawlers erinnert aber eher an ein MUD als an moderne Spiele des Genres. Seht euch die vier Spiele im neuen Trailer an! Ob das die letzte „Switch Online“-Erweiterung für dem Launch der Nintendo Switch 2 war?!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Survival Kids, Konami