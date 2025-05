Das neue Opening zu Metal Gear Solid Delta ist voller Fan-Service

Der letzte Auftritt von Snake datiert vom Februar. Bei der State of Play präsentierte Konami den konkreten Termin für Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Jetzt geht es auf den Juni zu und der Termin am 28. August rückt immer näher. Es wird Zeit für Konami, das Remake wieder ins Gespräch zu bringen.

Das tut man heute mit der Veröffentlichung des Opening-Movies zum Spiel. Dabei gibt es auch allerhand Fan-Service: Das Video wurde nämlich von Kyle Cooper erstellt, einem amerikanischen Grafikdesigner, der für Titelsequenzen besonders bekannt ist. Nicht nur für jene aus „Die Mumie“ und „Spider-Man“, sondern auch für die aus Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty und natürlich Snake Eater anno 2004.

Damit nicht genug: Der neue Theme-Song wird von Cynthia Harrell gesungen, einer weiteren Rückkehrerin. Gemeinsam haben Cooper und Harrell ein wahrlich filmreifes Opening erschaffen. Ganz im Geiste von Kojima, wenn man so will und das sagen darf. Mehr über Cynthia Harrell, die ansonsten relativ unbeschrieben ist, findet ihr in einem schönen Artikel bei Kotaku.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erscheint am 28. August für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam. Eine Deluxe Edition, die zahlreiche Bonusinhalte bietet, ist bei Amazon für PS5* und Xbox* bereits vorbestellbar.

Das neue Opening:

Bildmaterial: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami