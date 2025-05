Der Executor in Elden Ring Nightreign hält eine fürchterliche Überraschung bereit

FromSoftware-Fans speisen gut in den nächsten Monaten. Die Nintendo Direct hielt mit Elden Ring: Tarnished Edition für Nintendo Switch 2 und natürlich The Duskbloods spannende Ankündigungen bereit. Nicht zuletzt wurde in dieser Woche eine Verfilmung von „Elden Ring“ angekündigt, die aber sicherlich noch etwas auf sich warten lässt.

Das gilt nicht für Elden Ring Nightreign, denn das steht unmittelbar vor der Tür! Daran erinnerte Bandai Namco zuletzt mit einem 10 Minuten langen Übersichtstrailer. Jetzt geht es wieder mit den Nightfarern ins Detail, sozusagen den Klassen des Koop-Games.

Bereits vorgestellt hat uns Bandai Namco mit Videos den Räuber, die Gräfin, das Eisenauge und die Einsiedlerin. Darüber hinaus kennen wir schon den Wächter und den Wylder, außerdem gibt es noch den Revenant und den Executor. Den bisher recht unbeschriebenen Executor stellt man uns heute näher vor.

Der wohl etwas schwerfälligere Nightfarer kämpft mit einem Schwert und richtig offensichtlich verheerenden Schaden an, wenn er denn trifft. Außerdem zeigt sich am Ende des Videos, dass sich der Executor in ein riesiges Biest verwandeln kann. Hui! Seine Schwerfälligkeit legt der Executor dann ab. Bestellt euch Elden Ring Nightreign in unterschiedlichen Editionen bei Amazon* vor!

Der Executor im Video:

Bildmaterial: Elden Ring Nightreign, Bandai Namco, FromSoftware