Nach 15 Jahren wird ein PSP-Klassiker aus Japan neu aufgelegt und erstmals lokalisiert

Unlängst hatten Publisher Refint/Games und Entwickler Falcom angekündigt, Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga weltweit zu veröffentlichen. Schon das war eine fantastische Nachricht, denn die Neuauflage des PSP-Originals würde damit erstmals lokalisiert.

Refint/Games und Falcom haben die Veröffentlichung im Westen jetzt auf Sommer 2025 eingegrenzt. Das Crossover-Kampfspiel erscheint dann für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch sowie PCs über Steam. Daran erinnert man heute mit einem neuen Trailer.

In Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga treffen Charaktere aus Falcoms legendären RPG-Serien Ys und Trails in the Sky in temporeichen Kämpfen aufeinander. Fans erwartet ein dynamisches Kampfsystem, welches auf Ys Seven basiert, aber um neue Elemente wie Sprünge erweitert wird. Das soll für mehr Geschwindigkeit, Action und Strategie sorgen.

Erstmals Couch-Koop

Unterstützt werden die spielbaren Figuren von zahlreichen bekannten Charakteren aus Falcoms Universum, die als Support-Charaktere in den Kämpfen auftauchen. Vertont werden die Szenen mit englischer Sprachausgabe von einem vertrauten Cast der Ys- und Trails-Serien.

Technisch wurde die Neuauflage natürlich umfassend überarbeitet. Die Grafiken wurden für HD- und 4K-Auflösungen neu aufbereitet, das Spiel läuft mit 60 Bildern pro Sekunde. Neben Einzelspieler-Inhalten bietet Alternative Saga erstmals Couch- und Online-Multiplayer-Modi.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga, Refint/Games, Falcom