Die Stimmung rund um Infinity Nikki ist auf einem neuen Tiefpunkt angekommen

Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Wochen vor der Veröffentlichung von Infinity Nikki. Anfänglich war es „nur“ das Spiel eines ehemaligen Zelda-Directors. Aber mit herrlich abgedrehten Trailern und einem kunterbunten Gamescom-Auftritt machte das Spiel viele Fans neugierig.

Der Launch glückte dann auch, die Umsätze waren hoch und die Updates kamen regelmäßig. Auch auf die später veröffentlichte Steam-Version freuten sich noch viele Fans, doch danach ging es irgendwie bergab. Jetzt hat die Stimmung innerhalb der Community einen neuen Tiefpunkt erreicht.

Wie GameRant berichtet, habe das jüngste Update auf Version 1.5 dazu geführt. Die Veröffentlichung des Updates führte zu massiver Kritik seitens der Community, in der sogar ein globaler Boykott diskutiert wurde. Auf Steam ist die Bewertung des Spiels inzwischen auf über 50 Prozent negative Stimmen gefallen. Laut aktuellen Daten liegt der Anteil positiver Reviews nur noch bei 47 Prozent, was sich in der inzwischen „ausgeglichenen“ Gesamtwertung widerspiegelt.

Auslöser der Kritiken war eine Reihe umstrittener Änderungen, die mit dem Update eingeführt wurden. Besonders kritisiert werden demnach die drastisch erhöhten Kosten für Kostüme sowie eine nachträgliche Änderung der Handlung in einer Tutorial-Mission.

Die negativen Reaktionen zwangen den Entwickler bereits zu einer öffentlichen Entschuldigung – darauf folgende konkrete Anpassungen oder ein Zurückrudern blieben jedoch aus. Zusätzlich zu den Kontroversen berichten einige Fans von weiteren Ärgernissen, wonach ohne Vorwarnung die Ingame-Währungen von Nutzerkonten reduziert wurde.

Bildmaterial: Infinity Nikki, Infold Games, Papergames