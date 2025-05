Tales of Seikyu startet heute sein Abenteuer und stellt aktuelle und kommende Inhalte vor

Finanziert wurde Tales of Seikyu einst mit einer Kickstarter-Kampagne, die als großer Erfolg zu Ende gegangen ist. Etwa 37.000 Euro hatte man anvisiert, letztlich wurde es das zehnfache. So wurden auch zahlreiche Stretch-Goals geknackt, darunter eine geplante (kommende) Veröffentlichung für „Switch und Konsolen“.

Doch heute steht erst einmal der Start in den Early-Access bei Steam an. Das feiern die Macher mit einem ausführlichen neuen „Deep Dive“-Trailer, der noch einmal tief in die Spielmechaniken und Atmosphäre der Fantasy-Life-Sim einsteigt. Das Spiel geht übrigens schon mit deutschen Texten an den Start. Außerdem veröffentlichte man eine Roadmap.

In Tales of Seikyu übernimmt man die Rolle eines neuen Bewohners der magischen Insel Seikyu. Dort gilt es, einen verlassenen Bauernhof der eigenen Vorfahren aus dem sagenumwobenen Fuchsklan wieder aufzubauen. Mithilfe übernatürlicher Yokai-Kräfte können SpielerInnen verschiedene Gestalten annehmen, um so die Insel zu erkunden, das eigene Farmland zu bewirtschaften und neue Geheimnisse aufzudecken. Eine wesentliche Gameplay-Mechanik.

Die von Publisher Fireshine Games vorgestellte Roadmap für 2025 sieht unter anderem neue Story-Quests, zusätzliche Romanzen, ein Heiratssystem, Haustiere, heiße Quellen, neue Bosskämpfe, weitere Yokai-Formen, Charakteranpassungen und mehr vor. Die Roadmap und die konkreten Inhalte der ersten Early-Access-Version haben die Macher bei Steam zusammengefasst.

Der neue Deep-Dive-Trailer:

Bildmaterial: Tales of Seikyu, Fireshine Games, ACE Entertainment