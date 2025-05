Star Fox meets Armored Core: Neues Weltraum-Roguelike verspricht explosive Mischung

Im Rahmen der aktuellen „Six One Indie“-Showcase wurde ein neuer Trailer zum Weltraum-Roguelike Rogue Eclipse veröffentlicht. Entwickelt wird der Titel von Huskrafts, dem Ein-Mann-Studio von Husban Siddiqi.

Der Anspruch: Das Debütspiel soll eine explosive Mischung aus Starfox, Armored Core und Arcade-Flugaction mit einem futuristischen Sci-Fi-Setting werden. Große Namen, große Ziele! Eine Demo soll demnächst erscheinen, bis dahin muss für erste Eindrücke der neue Trailer genügen.

Rogue Eclipse versteht sich als modernes Spacefighter-Roguelike, das mit intensiven Gefechten, zerstörbaren Umgebungen und einem ganz eigenen visuellen Stil aufwartet, der vom „Arabesque Futurism“ inspiriert ist.

SpielerInnen übernehmen die Rolle eines Piloten an vorderster Front im Kampf um die Zukunft der Menschheit. In klassischen Roguelike-Manier gilt es, sich durch feindliche Sternenarmeen zu kämpfen, zu sterben … und es anschließemd erneut zu versuchen. Dabei stehen individualisierbare Schiffe, ein breites Waffenarsenal und stetige Upgrades zur Verfügung.

„Easy to learn, tricky to master, and impossible to put down“, so das Versprechen des Machers, der vom Innersloth-Indie-Label Outersloth unterstützt wird. Die Veröffentlichung von Rogue Eclipse ist für dieses Jahr auf PCs geplant.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Rogue Eclipse, Huskrafts, Outersloth