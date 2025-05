Iwakura Aria: MAGES‘ erste neue Marke seit drei Jahren ist schön wie ein Gemälde

MAGES kennt ihr von Steins;Gate, Corpse Party, Psycho-Pass, YU-NO, und etlichen Visual-Novels. Man könnte sagen, die Entwickler sind so etwas wie Experten auf ihrem Gebiet. Im Sommer 2024 hat man mit Iwakura Aria die erste neue Marke seit etwa drei Jahren veröffentlicht.

Jetzt bringt PQube Games Iwakura Aria in den Westen. Diese Pläne sind schon länger bekannt, mit dem 14. August 2025 haben wir jetzt aber auch einen konkreten Termin. Das Spiel erscheint dann für Nintendo Switch und bei Steam.

Eine düstere Geschichte

Iwakura Aria ist eine düstere Visual-Novel, die in den 1960er Jahren in Japan spielt und die Geschichte der jungen Ichiko Kitagawa erzählt. Als Waise wird sie von den Straßen Tokios geholt und beginnt ihre Arbeit als Hausmädchen im Anwesen der Familie Iwakura – einem prachtvollen Herrenhaus am Stadtrand.

Dort begegnet sie der geheimnisvollen Aria Iwakura, einer zunächst unnahbaren und kränklichen jungen Frau. Zwischen den beiden entwickelt sich bald eine enge Beziehung, doch hinter den Mauern des herrschaftlichen Hauses verbergen sich düstere Geheimnisse, die das Schicksal beider Frauen unwiderruflich verändern werden.

Spielerinnen und Spieler übernehmen die Rolle von Ichiko, die nicht nur das Vertrauen Arias gewinnt, sondern auch auf eigene Faust das Anwesen erkundet, um dessen verborgene Wahrheiten zu enthüllen. Entscheidungen beeinflussen den weiteren Verlauf der Handlung und führen zu einem von neun möglichen Enden.

Die Visual-Novel beeindruckt dabei mit einem besonderen visuellen Stil: Mit malerischen Illustrationen von Hyakunen und Szenen von Grafikdesignerin Nakada Fumi wird eine ganz eigene Atmosphäre geschaffen. Das fängt schon beim Cover-Artwork der Switch-Version an, die ihr bei Amazon* vorbestellen könnt.

Der neue Gameplay-Trailer:

Bildmaterial: Iwakura Aria, PQube Games, MAGES