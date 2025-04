Das war … Kalenderwoche 15/2025

Durch Interviews und weitere Quellen ergab sich in den letzten Tagen ein immer klareres Bild zur Nintendo Switch 2. Abgesehen davon gab es auch zwei interessante Meldungen zu Final Fantasy sowie einen überraschenden GotY-Kandidaten. Nach den wichtigsten Trailern der Woche findet ihr zum Schluss auch noch unser neues Review. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nach der aufregenden Nintendo Direct zur Nintendo Switch 2 gibt es inzwischen weitere Details zur kommenden Konsole. Vor allem der Preis gibt zu reden. Doug Bowser, CEO von Nintendo of America, hat die höheren Spielpreise gerechtfertigt. Wer sich die neue Konsole nicht leisten könne, soll zudem einfach zum Vorgänger greifen. Auch der Preis für Nintendo Switch 2 Welcome Tour war erklärungsbedürftig. Auch ehemalige Mitarbeiter von Nintendo haben die Preisgestaltung kommentiert. Präzisiert wurde inzwischen auch, wie das mit den Game-Key Cards genau funktioniert. Weitere Themen: Die Erweiterung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist bei der Nintendo Switch 2 Edition nicht mit dabei, für die Switch 2 wurden sogar noch Ideen von Satoru Iwata umgesetzt und schließlich interessiert sich auch Sony für den neuen Nintendo-Wurf.

Zu den immer wiederkehrenden Remake-Gerüchten zu Final Fantasy IX gesellt sich nun ein Prequel – in Form eines Bilderbuchs mit Vivi. Die Lokalisierung ist jedoch noch nicht bestätigt. Auf ein mögliches Final Fantasy XVII angesprochen, hat Komponist Masayoshi Soken schon mal eine Absage erteilt. Er hat mit Final Fantasy XIV nämlich immer noch genug zu tun.

Mit ausgezeichneten Wertungen und entsprechend viel Lob ist Blue Prince (PS5, Xbox Series, PC) diese Woche erschienen. Manche sehen hier bereits einen überraschenden Kandidaten für das Spiel des Jahres. Aber das Jahr ist ja noch lang!

Als Nächstes wollen wir euch drei interessante Neuankündigungen präsentieren. In Hamburg entsteht Ikuma: The Frozen Compass (PS5, Xbox Series, PC), ein Koop-Adventure, das in der Arktis spielt. Das Zeitreiseabenteuer Back In Time (PS5, Switch, Xbox Series, PC) führt euch zu einigen historischen Ereignissen. Erstmals in den Westen schaffen wird es die Otome-Visual-Novel Hakuoki SSL: Sweet School Life (Switch), dies dank Eastasiasoft.

Es folgen nun noch alle weiteren interessanten Trailer der Woche! Nach langer, bewegter Entwicklungsgeschichte hat Inazuma Eleven: Victory Road (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) nun endlich seinen August-Termin erhalten. Noch im Mai legt Level-5 vor mit Fantasy Life i: Die Zeitdiebin (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC), es warten beispielsweise Herausforderungen als Holzfäller und Alchemist. Nächste Woche gibt es zwar eine eigene Direct-Ausstrahlung zu Mario Kart World (Switch 2), bei Nintendo Treehouse zeigte man das Spiel trotzdem schon ausführlich. Sehr lange ruhig war es um das Pixel-Art-RPG SacriFire (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), nun gibt es immerhin einen neuen Trailer zum Projekt. Aus Elden Ring Nightreign (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) gab es derweil die nächste Klasse zu sehen.

Übernächste Woche steht das vielversprechende Clair Obscur: Expedition 33 (PS5, Xbox Series, PC) an, mit Sciel und Monoco könnt ihr euch die letzten beiden Charaktertrailer ansehen. Zum Start von Nintendo Switch 2 dürfen wir uns auf zwei neue Kapitel von Deltarune (PS4, PS5, Switch, Switch 2, PC) freuen. Neben einem weiteren Trailer zu No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files (Switch, Switch 2, PC) gab es auch die Nachricht, dass die physische Switch-2-Version nur den Game-Key enthält. Kurz vor der Veröffentlichung von LUNAR Remastered Collection (PS4, Switch, Xbox One, PC) könnt ihr euch noch einen Story-Trailer ansehen und die Palworld-Macher betätigen sich mit Truckful (PC) nun auch noch als Publisher.

Im Mai gibt es eine Beta-Phase für Where Winds Meet (PS5, PC), allerdings steht diese in Europa nicht zur Verfügung. Zu Final Fantasy VII Remake könnt ihr euch schon mal eine Technik-Analyse zur kommenden Switch-2-Version ansehen. Mit Update 1.7 und der Xbox-Series-Veröffentlichung stehen bei Zenless Zone Zero (PS5, Xbox Series, PC, Mobil) spannende Zeiten an. In Vampire Survivors (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC, Mobil) gibt es einen Gastauftritt von SaGa Emerald Beyond. Ab sofort gibt es zudem auch neues Mega-Drive-Futter für Nintendo Switch Online.

Nun sind wir schon beim neuen Review von JPGAMES angelangt. Allerdings hat uns Bleach: Rebirth of Souls (PS4, PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) nicht restlos überzeugen können. Der Prügler macht zwar Spaß, aber die Geschichte sollte man lieber im Anime erleben. Zudem gibt es technische Schwächen und den Kämpfen fehlt es an Dynamik.