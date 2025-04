SaGa Emerald Beyond feiert mit einer ungewöhnlichen Kooperation sein erstes Jubiläum

Square Enix und das Entwicklerstudio poncle haben eine ungewöhnliche Feier des ersten Jubiläums von SaGa Emerald Beyond angekündigt. Oder hattet ihr eine Kooperation zwischen dem JRPG und einem Bullet-Hell-Roguelike auf dem Plan?

Ab sofort ist das kostenlose Update „Emerald Diorama“ für Vampire Survivors verfügbar. Das Update bringt zahlreiche Inhalte, die direkt von SaGa Emerald Beyond inspiriert sind. Fans können sich auf neue Charaktere, ein frisches Level, spezielle Waffen und Musikstücke freuen.

Mit dabei sind über zwölf neue spielbare Charaktere aus SaGa Emerald Beyond. Jeder Charakter verfügt über individuelle Fähigkeiten und Waffen, mit denen sich die Gegnerwellen abwehren lassen. Das neue Level in Vampire Survivors verbindet verschiedene Welten aus SaGa Emerald Beyond und bietet eine Vielzahl feindlicher Kreaturen sowie versteckte Geheimnisse.

Dazu kommen mehr als 16 Waffen, die vom Kampfsystem der SaGa-Reihe inspiriert sind. Diese Waffen nutzen das bekannte „Glimmer“-System, das es ermöglicht, während des Spiels neue Fertigkeiten zu erlernen. Abgerundet wird das Crossover von neun neuen Musikstücken, darunter exklusive Remixe aus SaGa Emerald Beyond.

Wie es dazu kommt? Luca von poncle sei großer Fan der SaGa-Reihe, sagt General Director Akitoshi Kawazu. „Daher bin ich nicht nur völlig überrascht, sondern empfinde auch eine ganz neue Freude. An alle SaGa-Fans da draußen, die Vampire Survivors noch nicht kennen: Nutzt die Gelegenheit und spielt Vampire Survivors. Und ich würde mich freuen, wenn Fans von Vampire Survivors auch SaGa Emerald Beyond ausprobieren würden.“ Er würde spielen, bis ihm die Finger wehtun, so Kawazu.

