Es gibt drei neue „Mega Drive“-Games für die Switch, darunter eines vom Sonic-Schöpfer

Nintendo hat drei neue Klassiker in die „SEGA Mega Drive“-App für Nintendo Switch Online aufgenommen: ESWAT: City Under Siege, Streets of Rage und Super Thunder Blade. Mit Super Thunder Blade gibt es dabei einen frühen Titel von Sonic-Schöpfer Yuji Naka, der hier als Producer beteiligt war.

Super Thunder Blade ist ein vertikal scrollender Shooter, in dem Spielende einen Hochgeschwindigkeits-Kampfhubschrauber durch feindliche Territorien steuern. In der Rolle eines Piloten der Air Force Special Operation Troop nimmt man es mit einer Guerillaarmee auf, die die Weltherrschaft anstrebt.

Der Helikopter, ASH-0918, feuert 4.800 Schüsse pro Minute und erreicht eine Geschwindigkeit von 523 Kilometern pro Stunde. In actiongeladenen Missionen über Land, Wasser und in der Luft müssen Migs, U-Boote und Panzer ausgeschaltet werden. Die Mischung aus hohem Tempo, präzisem Zielen und klassischer Arcade-Ästhetik sorgt für Herausforderung.

Auch ESWAT: City Under Siege und Streets of Rage stehen nun zum Spielen bereit. In ESWAT kämpft man als futuristischer Supercop gegen Terroristen und experimentelle Kreaturen. Streets of Rage hingegen bietet klassische Beat-’em-up-Action mit den Kultfiguren Axel, Adam und Blaze, die gegen Straßengangs antreten, um die Stadt zurückzuerobern.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Nintendo