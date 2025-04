Welchen Einfluss der verstorbene Satoru Iwata auch heute noch auf die Switch 2 hatte

Fast 10 Jahre ist der Tod von Satoru Iwata her, doch vielen Nintendo-Fans dürfte es immer noch so vorkommen, als wäre es gestern gewesen. Das Wirken von Satoru Iwata steht außer Frage und wie die Entwickler der Switch 2 jetzt erklärten, habe Iwata auch noch Einfluss auf die neue Konsole gehabt.

In einem Interview mit IGN haben Kouchi Kawamoto und Takuhiro Dohta aus Nintendos Entertainment Planning and Development Department sowie Tetsuya Sasaki aus der Technology Development Division darüber gesprochen. Demnach wurden beispielsweise Ideen von Iwata mit der Switch 2 verwirklicht, die dieser bereits für die Switch hatte. Die Entwickler werden dabei auch konkret.

„Es gibt verschiedene Aspekte, aber was mir – in Bezug auf Iwatas Einfluss auf Switch 2 – in den Sinn kommt, ist zunächst der Magnetanschluss. Wir haben ihn ursprünglich nicht für die Nintendo Switch übernommen, weil er nicht so sicher war, wie wir es uns gewünscht hätten. Wir haben uns jedoch sehr viel Mühe mit diesem Aspekt gegeben, und das hat sich ausgezahlt“, erklären die Switch-2-Entwickler.

Und weiter: „Es waren Mr. Iwatas Bedenken bezüglich der Magnete, die dazu führten, dass es [für den ursprünglichen Switch] nicht verwirklicht wurde. Dass wir nun in der Lage sind, alle Probleme zu lösen und etwas zu schaffen, das wahrscheinlich seinen Ansprüchen genügt hätte, ist bewegend und bedeutsam.“

Bildmaterial: Nintendo