Nach fast 10 Jahren soll es so weit sein: Das neue „Inazuma Eleven“ erscheint im August

Eigentlich sollte Inazuma Eleven: Victory Road schon 2024 erscheinen. Schon zuvor hatte das Spiel freilich eine lange Odyssee hinter sich. 2022 wurde es als das Spiel, das es heute ist, neu vorgestellt. 2016 (!) wurde das neue Inazuma Eleven ursprünglich als Inazuma Eleven Ares angekündigt.

Den im September 2024 kommunizierten Juni 2025 hält man jetzt auch nicht ganz, aber angesichts der bisherigen Entwicklungsgeschichte ist das fast schon zu vernachlässigen. Level-5 gab jetzt den 21. August 2025 als geplanten, konkreten Veröffentlichungstermin bekannt. Das Spiel soll dann digital für PS5, PS4 und PC-Steam sowie für Switch und – neu – auch für Xbox Series und Switch 2 erscheinen.

Bis zum Launch will Level-5 im Mai einen „Making of“-Trailer veröffentlichen und im Juni einen Story-Trailer mit der Vorstellung es Ending-Themes. Im Juli gibt es einen letzten Trailer, bevor das Spiel am 21. August 2025 erscheint. Danach folgen weitere Inhalte per Updates in regelmäßigen Abständen bis November.

Inazuma Eleven: Victory Road spielt 25 Jahre nach dem ersten Teil der Reihe und erzählt die Geschichte des Protagonisten Destin Billows, der auf der Suche nach einer Welt ohne Fußball an der South Cirrus Junior High eingeschrieben ist.

Dort trifft er auf Harper Evans, ein „Fußballmonster“ der Raimon Junior High, die als stärkstes Team des Landes gilt. Neben dem neuen Story-Modus bietet das Spiel mit Chronicle einen umfangreichen Rückblick auf die bisherigen Serienteile. Über 5.200 Charaktere aus früheren Spielen sind enthalten, die gesammelt und trainiert werden können.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Inazuma Eleven: Victory Road, Level-5