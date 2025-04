Es wird auch kostenfreie Upgrades für alte Switch-Spiele auf der Switch 2 geben

BesitzerInnen von Nintendo Switch 2 werden bekanntlich die Möglichkeit haben, diverse Spiele kostenpflichtig zu „Switch 2“-Versionen aufzustufen. Mit dem Upgrade gehen dann sowohl technische Verbesserungen – wie eine Erhöhung der Bildrate und Auflösung – sowie manch spielerische Neuerungen einher. Die aufgebohrten Versionen von „Breath of the Wild“ und „Tears of the Kingdom“ profitieren etwa von einer praktischen Navigations-App.

Wie Takuhiro Dohta von Nintendo nun aber noch einmal bestätigte, wird es auch Switch-Spiele geben, die auf Nintendo Switch 2 auch ohne Upgrade-Paket eine bessere Leistung aufweisen – das können schnellere Ladezeiten oder verbesserte Bildraten sein. Laut Dohta hängen die Leistungsverbesserungen von Switch-Spielen auf Nintendo Switch 2 von ihrer Entwicklung ab. Folgerichtig können die Ergebnisse von Titel zu Titel variieren.

Entwickler entscheiden selbst über Upgrade-Aufwand

Dohta erklärt gegenüber GameSpot: „Zuerst möchte ich damit beginnen, was passiert, wenn man ein Spiel ohne das Update spielt. Das hängt stark von der Entwicklung und dem Design des Originalspiels ab. Ich denke jedoch, dass man mit gewissen Verbesserungen wie schnelleren Ladezeiten und möglicherweise einer verbesserten Bildrate rechnen kann. Aber auch hier kommt es auf die Entwicklung an.“

In einem separaten Interview mit Nintendo Life erläuterte Nintendos Nate Bihldorff, wie Switch-Spiele auf Switch 2 Upgrades und Leistungssteigerungen erhalten können. Laut Bihldorff könnte es passive kostenlose Upgrades für bestehende Switch-Spiele von Drittanbietern geben, damit diese auf der Switch 2 besser laufen. Entwickler und Publisher könnten sich auch dafür entscheiden, mehr Aufwand in diese Updates zu stecken oder neue Inhalte zu entwickeln und dafür eine Upgrade-Gebühr zu verlangen.

Bihldorff führt aus: „Ich denke, dass Sie auf der Nintendo Switch 2 wahrscheinlich unterschiedliche Erfahrungen machen werden, je nachdem, welches Spiel Sie spielen. Es wird wahrscheinlich einige passive Upgrades geben, die einfach nur kostenlose Patches sind und Ihnen ein besseres Spielerlebnis bieten, sei es bei Ladezeiten oder Leistung. Möglicherweise sehen Sie, wo die Entwickler mehr Aufwand betrieben haben, und das wird sich in einem entsprechenden Preis niederschlagen.“

via Final Weapon, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo