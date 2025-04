Im Zeitreise-Abenteuer Back In Time könnt ihr unter anderem die Titanic retten

Wolltet ihr schon immer einmal in die Vergangenheit reisen und den Lauf der Geschichte verändern? Das Zeitreiseabenteuer Back In Time gibt euch die Gelegenheit dazu.

In dem Side-Scrolling-Action-Adventure des Indie-Studios Omnaya Studios schlüpft ihr in die Rolle eines jungen Charakters, der sich durch historische Ereignisse kämpft und versucht, den Lauf der Geschichte zu ändern.

Als SpielerIn reist ihr in die Vergangenheit, um Katastrophen zu verhindern und interagiert mit realen historischen Ereignissen wie z. B. einer Konfrontation mit Hitler, der Rettung der Titanic und der Einflussnahme auf das Manhattan-Projekt. Dabei stürzt ihr euch in intensive Kämpfe, löst zeitbasierte Rätsel oder erkundet einfach die realen Schauplätze und ihre Geheimnisse in schöner Pixeloptik.

Gleichzeitig erhaltet ihr als Spielende im Laufe der Handlung Zeitmanipulationsfähigkeiten, die in die verschiedenen Mechaniken und Herausforderungen einfließen sollen. Back In Time erscheint unter anderem mit deutschen Texten für PlayStation 5, Xbox Series, Switch und PCs via Steam. Ein Erscheinungstermin steht jedoch noch nicht fest.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Back In Time, Omnaya Studios