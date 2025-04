Wenn euch die Switch 2 zu teuer ist, greift doch einfach zum Vorgänger, rät Doug Bowser

Nintendo Switch 2 steht vor der Tür und während die Konsole mit spannenden Features und Spielen lockt, ernüchtert ein Umstand Fans weltweit: Der hohe Kostenpunkt von Konsole und Software.

Dessen ist sich wohl auch Nintendo bewusst. Jedenfalls thematsierte US-Chef Doug Bowser in einem Gespräch mit CBC die Preispolitik hinter dem Switch-Nachfolger. „Wenn wir uns die Nintendo Switch 2 ansehen und an die Funktionen denken, die ich erwähnt habe […] glauben wir, dass der Preis dem Wert der Konsole und dem Spielerlebnis insgesamt angemessen ist“, so Bowser.

Man sei sich des Umstandes bewusst, dass es Leute geben wird, die sich Switch 2 aufgrund des Preises nicht leisten können werden. Dazu sagt Bowser: „Deshalb wollten wir die anderen Switch-Plattformen verfügbar machen, damit [die Leute] weiterhin die Möglichkeit haben, in unser Gaming-Universum einzutauchen, Teil dieser Charaktere in diesen Welten zu sein und den Wert zu erkennen, den sie in jeder Plattformstufe erreichen.“

Sprich: Ist Euch Switch 2 zu teuer, seid Ihr eingeladen zur Vorgänger-Konsole zu greifen. Für viele SpielerInnen sicherlich ein wenig tröstlicher Rat. Solltet Ihr derweil sehr wohl tief in den Geldbeutel greifen wollen, haben wir hier alle wesentlichen Produkte samt Links zusammengefasst.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Nintendo