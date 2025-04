Clair Obscur: Expedition 33 stellt Sciel und verschiedene Modi für PC- und Konsolen-Fans vor

Kurz vor der Veröffentlichung von Clair Obscur: Expedition 33 am 24. April 2025 haben Publisher Kepler Interactive und das französische Entwicklerstudio Sandfall Interactive neue Details zum „HD-JRPG“ bekannt gegeben.

Zunächst gibt es einen weiteren Charakter-Trailer, der euch Sciel vorstellt. Die Kriegerin wird als warmherzig und kontaktfreudig beschrieben. Sie habe sich mit dem Tod abgefunden und akzeptiert seit langem die Brutalität der Welt. Doch hinter ihrem neckischen Lächeln verbirgt sich eine dunkle und schmerzhafte Vergangenheit.

Wie Sandfall weiterhin bekannt gibt, dürfen sich PC-Fans auf eine große Bandbreite an Grafikeinstellungen freuen, die von „Niedrig“ bis „Episch“ reichen. So sollen sich eindrucksvolle Bilder in Unreal Engine 5 und eine stabile Framerate optimal in Einklang bringen lassen.

Konsolen-Fans (PS5 und Xbox Series) dürfen wie so oft zwischen zwei Grafikmodi wählen: „Leistung“ für eine höhere Bildrate oder „Qualität“ für eine höhere Auflösung. Auf PlayStation 5 Pro wird das Spiel darüber hinaus in einer optimierten Version mit verbesserten Leistungen verfügbar sein.

Das rundenbasierte RPG Clair Obscur: Expedition 33 erscheint am 24. April 2025 für PlayStation 5, Xbox Series sowie PC über Steam und den Epic Games Store. Eine Handelsversion gibt es für PlayStation 5 – diese könnt ihr bei Amazon* schon vorbestellen. Zusätzlich gibt es eine Premium Collector’s Edition, die in Europa bei Laced Records erscheint.

Der Trailer zu Sciel:

Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive