Wenigstens eine gute Nachricht gibt es zu den „Game Key Cards“ für Nintendo Switch 2

Mit der Einführung der Nintendo Switch 2 setzt Nintendo auch auf ein neues „physisches“ Format: die sogenannten Game Key Cards. Wie das in freier Wildbahn aussieht, könnt ihr euch jetzt mit Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster* ansehen. Square Enix setzt hier auf die Game Key Card.

Diese Karten enthalten nicht das Spiel selbst, sondern lediglich einen Schlüssel, mit der zum Download des Spiels berechtigt. Auch nach dem Download muss die „leere“ Cartridge dann wie echte physische Spiele zum Spielen eingesteckt werden. Damit fungiert die Karte als Authentifizierung.

Eine aktive Internetverbindung ist nur beim ersten Start notwendig, danach lässt sich das Spiel auch offline nutzen. Fans des Haptischen und Verfechter der Spielekonservierung dürften hier nicht viele Vorteile sehen. Aber immerhin eine gute Nachricht gibt es jetzt.

Im Gegensatz zu klassischen Download-Codes in Verpackungen bieten die Game-Key-Karten einen entscheidenden Vorteil: Sie sind nicht an einen Nintendo-Account gebunden. Das bestätigte Tetsuya Sasaki von Nintendo gegenüber GameSpot. „Die Key Cards werden also auf der Konsole oder dem System gestartet, in das sie eingesteckt werden, sodass sie nicht an ein Konto oder etwas anderes gebunden sind.“

Dadurch ist es möglich, diese Karten weiterzuverkaufen oder an andere Personen zu verleihen. „Game Key Cards“ sind anhand eines weißen Banners mit entsprechendem Hinweis am unteren Rand der Spieleverpackung zu erkennen. Viele Händler heben die „Game Key Cards“ darüber hinaus zusätzlich durch Merkmale auf der Produktseite hervor, um Verbraucher vor Fehlkäufen zu schützen, so Play-Asia* beispielsweise ganz gezielt.

via GameSpot, Eurogamer, Bildmaterial: Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster, Square Enix, Cattle Call