Prequel zu Final Fantasy IX angekündigt: Erfahrt mehr über den kleinen Schwarzmagier Vivi

Ein Remake zu Final Fantasy IX ist schon lange Teil der Gerüchteküche, und dennoch bisher nicht offiziell angekündigt. Aber wie wäre es denn mit einer neuen Geschichte zu Final Fantasy IX, statt einer Nacherzählung der alten Story? Square Enix hat nämlich genau das angekündigt.

Teil der Feierlichkeiten des 25. Geburtstags ist neben allerhand neuem Merchandise wie Plüschtieren, neuen Figuren und einer Vinyl auch ein brandneues Bilderbuch, das eine Prequel-Geschichte zu Final Fantasy IX erzählt.

Der Titel des Buches kann mit „Vivi and Grandpa on Day of Departure“ übersetzt werden, was auch ziemlich genau den Inhalt beschreibt. Das Buch soll die letzten gemeinsamen Tage von Vivi und seinem Großvater erzählen, bevor der kleine Schwarzmagier nach Alexandria aufbrach.

Das Bilderbuch kommt im B5-Format und bietet 44 voll kolorierte Seiten. Die Geschichte wurde von Kazuhiko Aoki geschrieben, und von Toshiyuki Itahana illustriert, der einst auch an der Seite von Hideo Minaba die Charaktere für Final Fantasy IX designte.

Die Veröffentlichung von „Vivi and Grandpa on Day of Departure“ ist für den 2. Juli in Japan geplant. Dann ist es ziemlich genau 25 Jahre her, dass Final Fantasy IX erschienen ist. Das heute noch sehr beliebte Abenteuer um Garnet, Zidane und Vivi ist am 7. Juli 2000 erstmals in Japan erschienen.

Unklar ist, ob das Buch lokalisiert wird. Bisher ist es leider nur für Japan angekündigt und während Produkte wie die Vinyl, die Plüschfiguren und die „Form-ism Scene“-Figuren von Garnet und Zidane schon im deutschen Square Enix Store gelistet sind, fehlt das Buch leider noch. Wollt ihr mehr zu den umfassenden Gerüchten um das Remake zu Final Fantasy IX lesen? Dann klickt euch durch unser Artikel-Archiv.

