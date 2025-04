Das bildgewaltige Wuxia-RPG Where Winds Meet läutet mit neuen Tests sein Launchjahr ein

Everstone Studio hat heute bekannt gegeben, dass das mit Spannung erwartete Wuxia-RPG Where Winds Meet im Jahr 2025 weltweit erscheinen wird. Zur Vorbereitung auf den globalen Launch (in China ist Where Winds Meet schon für PCs und Mobilgeräte erhältlich) startet im Mai ein zweiter geschlossener Betatest, für den allerdings auch diesmal europäische Fans nicht zugelassen werden.

Das bildgewaltige Spiel ist spätestens seit der State of Play auf dem Wunschzettel vieler Fans. Erstmals vorgestellt wurde Where Winds Meet auf der Gamescom 2022, wo es mit seiner beeindruckenden Grafik und dem tiefgründigen Gameplay für Aufsehen sorgte.

Bereits im Zuge der Gamescom 2023 hatten wir Gelegenheit, einen ersten Blick auf das Spiel zu werfen, und waren vor allem vom Kampfsystem und der detaillierten Welt begeistert. Die neue Testphase richtet sich an PC- und PS5-Nutzer in den Regionen USA, Kanada, Japan und Korea. Der Betatest beginnt offiziell am 16. Mai und wird mehrere Sprachoptionen unterstützen, darunter Englisch, Japanisch und Koreanisch.

Durch eine turbulente Ära

Where Winds Meet entführt euch in eine offene Welt, die während der historischen Ära der Fünf Dynastien und Zehn Königreiche angesiedelt ist. In der Rolle eines jungen Schwertmeisters gilt es, die eigene Identität zu entdecken und sich durch eine turbulente Zeit zu schlagen, in der persönliche Entscheidungen und Handlungen die eigene Geschichte formen.

Im Zentrum des Spielerlebnisses steht ein östlich inspiriertes Kampfsystem, das auf den Traditionen der Wuxia-Kampfkunst basiert. Neben klassischen Nahkämpfen stehen verschiedene Waffen wie Speer, Schwert, Doppelklingen, Glefe, Regenschirm und Fächer zur Verfügung. Dazu kommen einzigartige Techniken wie Acupuncture Hitting, Lion’s Roar, Merciful Picking und Tai Chi.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Where Winds Meet, NetEase, Everstone Studio