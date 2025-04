„Somnium Files“-Fans müssen mit „Switch 2“-Version des neuen Teils eine bittere Pille schlucken

Spike Chunsoft hat nach der überraschenden Enthüllung bei der Nintendo Direct jetzt einen weiteren Trailer zu No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files veröffentlicht. Gleichzeitig gibt es eine bittere Nachricht für Fans des Haptischen.

Der neue Teil der „Somnium Files“ erscheint schon am 25. Juli 2025 für Nintendo Switch, Switch 2 und PCs via Steam. Spike Chunsoft veröffentlicht den Titel für Nintendo Switch physisch, bei Amazon* könnt ihr bereits vorbestellen. Wenn ihr geplant habt, dass No Sleep For Kaname Date eine eurer ersten „Switch 2“-Cartridges wird, denkt ihr jetzt vielleicht um. Für Switch 2 erscheint nur eine sogenannte Game Key Card* – hier ist nur ein digitaler Schlüssel zum Download des Spiels auf der Cartridge, die Spielinhalte müssen heruntergeladen werden.

Kaname Date ermittelt wieder

In No Sleep For Kaname Date schlüpfen Spielerinnen und Spieler erneut in die Rolle des Ermittlers Kaname Date, der zusammen mit seiner KI-Partnerin Aiba einem rätselhaften Entführungsfall auf den Grund geht. Das Internet-Idol Iris Sagan, besser bekannt als „A-set“, wird von einem UFO entführt und muss in einem tödlichen Escape-Game namens The Third Eye Game um ihr Leben kämpfen.

Parallel taucht in der Stadt ein mysteriöses Gerät auf, das einem Sarg ähnelt und mit der Botschaft „Psync me“ versehen ist. Mit nur einer schwachen Kommunikationsverbindung zu Iris beginnt für Date ein Wettlauf gegen die Zeit.

Neue Gameplay-Elemente

Neben den klassischen Ermittlungs- und Somnium-Abschnitten, in denen Tatorte untersucht und Traumwelten von Verdächtigen erkundet werden, führt der neue Titel erstmals sogenannte „Escape“-Passagen ein. Hier gilt es, durch das Lösen von Rätseln aus verschlossenen Räumen zu entkommen.

Kotaro Uchikoshi beschreibt das neue Spielelement als „nicht nur eine Ansammlung von Rätseln“, sondern als ein integrales Element der Handlung mit perfekt abgestimmtem Schwierigkeitsgrad. Director Kazuya Yamada betont, dass das Team so viele Inhalte wie möglich unterbringen wollte, um den Fans ein besonders befriedigendes Erlebnis zu bieten.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files, Spike Chunsoft