Final Fantasy XVII: „Ich würde ich einfach nein sagen“, so Masayoshi Soken aus guten Gründen

Nobuo Uematsu macht immer noch Musik, aber die Zeiten von riesigen Soundtracks für immer riesigere „Final Fantasy“-Spiele sind vorbei. Aber es ist nicht so, als gäbe es keinen talentierten Nachwuchs. Masayoshi Soken kommt in den Fußstapfen von Uematsu ganz gut zurecht.

Am Rande der „Distant Worlds“-Konzerte sprach Soken mit PCGamesCN über seine anstrengende Doppelfunktion an den gefeierten Soundtracks zu Final Fantasy XIV und Final Fantasy XV – und, was diese Herausforderung für Final Fantasy XVII bedeuten könnte.

Denn es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass Final Fantasy XIV immer noch mit Erweiterungen bedient wird, wenn Final Fantasy XVII entsteht. Auf die Frage, ob Soken sich vorstellen könne, gleichzeitig an Final Fantasy XVII und einer weiteren Erweiterung von Final Fantasy XIV zu arbeiten, antwortete er: „Ich möchte ganz ehrlich sein und sagen, dass ich so etwas nie wieder tun möchte. Jeder Tag war eine wirklich schreckliche Hölle – wirklich etwas, das jenseits Ihrer Vorstellung von der Hölle liegt. Aber es gibt einen Grund, warum ich es geschafft habe.“

Soken hatte parallel an der „Dawntrail“-Erweiterung zu Final Fantasy XIV und an der Musik für Final Fantasy XVI gearbeitet. Der Grund, warum er es geschafft hat? Erfahrung. Er hat so etwas schon einmal durch. „In der Vergangenheit habe ich an A Realm Reborn gearbeitet, während ich an [Final Fantasy 14] 1.0 arbeitete“, erinnert sich Soken.

Es war nicht das erste Mal

Square Enix ließ damals die ursprüngliche, fehlgestartete Version des MMOs weiterlaufen, während man im Stillen bereits an der „Ablösung“ arbeitete. „A Realm Reborn“ gab Final Fantasy XIV eine zweite Chance und machte es zu einem der beliebtesten MMORPGs „Ich hatte die Erfahrung, an zwei riesigen Spielen [gleichzeitig] zu arbeiten, also gab ich auch dieses Mal nicht auf.“

Im Falle von „Dawntrail“ und Final Fantasy XVI wichen die Prozesse aber stark voneinander ab. „Was den Spirit angeht, der in die Entstehung von XIV und XVI eingeflossen ist, würde ich sagen, dass er sehr unterschiedlich war. Eigentlich hatte ich erwartet, dass er nicht so unterschiedlich sein würde, aber ich habe festgestellt, dass er tatsächlich sehr unterschiedlich ist. Wenn ich es in wenigen Worten ausdrücken müsste, würde ich sagen, dass XIV Abwechslung bietet und XVI Geschichten erfordert“, erklärt Soken.

Die Lehren aus der Arbeit an Final Fantasy XIV und A Realm Reborn halfen Soken also, aber die Arbeitslast war diesmal eine ganz andere. Ob er bei einem hypothetischen Final Fantasy XVII wieder mitwirken würde, wenn er weiterhin bei Final Fantasy XIV eingebunden ist?

„Wenn sie sagen würden: ‚Würdest du es gleichzeitig machen?‘, würde ich einfach nein sagen, ich will nicht“, antwortet Soken ehrlich. Nach einer kurzen Pause fährt er fort: „Wenn sie mich fragen würden: ‘Ist es das, was du nicht tun willst?‘, würde ich nein sagen. Es ist eine schwierige, schwierige Frage. Wenn ich zwei Körper hätte, würde ich beides tun.“

