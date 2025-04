Nintendo bestätigt: Erweiterung ist nicht Teil der „Switch 2“-Version von Breath of the Wild

Mit Nintendo Switch 2 winken bekanntlich auch „Nintendo Switch 2 Editionen“ bereits erschienener und anstehender Switch-Spiele. Mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild bekommt auch der herausragende Switch-Launchtitel von 2017 eine überarbeitete Version für die Nachfolger-Konsole spendiert.

Wer allerdings glaubt, dass die kostenpflichtigen DLCs des Originals Teil der Switch-2-Version sind, sollte seine Erwartungen zurückschrauben – diese sind nämlich nicht enthalten. Das hat Nintendo auch nie behauptet, wenngleich die Neuveröffentlichung zum stolzen Vollpreis den Anschein einer definitiven Version machte.

Die „Switch 2“-Version von „Breath of the Wild“ kommt mit Verbesserungen wie einer erhöhten Bildrate und Auflösung daher. Außerdem steht Euch mit Zelda Notes eine App zur Verfügung, die Euch bei der Erkundung von Hyrule unter die Arme greift. Neulinge können den Titel für Switch 2 in digitaler oder physischer Form erwerben; BesitzerInnen des Originals greifen zum kostenpflichtigen Upgrade und übertragen ihren Speicherstand auf die neue Version.

Für die Erweiterung bittet Nintendo weiterhin zur Kasse: „The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition enthält nicht den The Legend of Zelda: Breath of the Wild Expansion Pass DLC“, schreibt das Unternehmen in einer Erklärung gegenüber IGN. „Dieser DLC ist separat erhältlich.“

via Eurogamer, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo