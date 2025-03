Das war … Kalenderwoche 11/2025

In dieser Woche gab es einige handfeste Neuigkeiten: Große Auftritte von Death Stranding und Silent Hill erregten viel Aufmerksamkeit. Daneben haben wir einige Neuankündigungen, den Aufreger der Woche sowie viele weitere Videos für euch. Zum Schluss findet ihr dann noch drei neue Reviews und eine Kolumne. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Wegen den zwei Protagonistinnen gab es „Woke“-Vorwürfe gegen Split Fiction (PS5, Xbox Series, PC). Diese hat der Game Designer jedoch sogleich zurückgewiesen.

Nippon Ichi Software hat mit Fuuraiki 5 (PS4, PS5, Switch) eine überraschende Fortsetzung enthüllt. Nahe an Star Fox angelehnt ist der Rail-Shooter Wild Blue (PC), die Neuankündigung hat auch Unterstützung eines Star-Fox-Entwicklers. Ebenfalls neu ist das Projekt Town of Zoz (PS5, Switch, Xbox Series, PC), beim Action-RPG geht es auch ums Kochen.

Den Juni-Termin erhalten hat Death Stranding 2: On the Beach (PS5). Das ging natürlich nicht ohne einen Trailer in Überlänge. In einem Livestream gab es auch viele neue Szenen und Informationen zu Silent Hill f (PS5, Xbox Series, PC). Aus der Besetzung von Trails in the Sky 1st Chapter (PS5, Switch, PC) geht hervor, dass wir uns an neue Sprecher gewöhnen müssen. Wenige Tage vor dem Start von Bleach: Rebirth of Souls (PS4, PS5, Xbox Series, PC) könnt ihr euch den rockigen Eröffnungsfilm ansehen. Ebenfalls nächste Woche erscheint Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Darauf stimmen euch eine Demo sowie weitere Charaktervorstellungen ein.

Auch das rundenbasierte Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown (PC) hat inzwischen einen Termin. Im Juni folgt dann das digitale Kartenspiel Shadowverse: Worlds Beyond (PC, Mobil). Ebenfalls ein Juni-Titel ist Forgotlings (PC), das filmische Action-Adventure folgt jedoch auch noch für Konsolen. Stark an die Advance-Wars-Reihe erinnert Warside (PC), die Steam-Version im April erhält später noch eine Konsolen-Veröffentlichung. Den ersten Charakter-Trailer hat Clair Obscur: Expedition 33 (PS5, Xbox Series, PC) erhalten.

Pixelkunst und klassische JRPGs vereint Threads of Time (Xbox Series, PC), was der aktuelle Trailer erneut zeigt. Bei Kickstarter gehen schon bald zwei spannende Projekte auf Investorensuche. Zum einen ist das Hopetown von Disco-Elysium-Entwicklern, zum anderen Monsterpatch, welches Monstersammeln und Farming verbinden will. Auch im März steht wieder ein großes Update zu Genshin Impact (PS4, PS5, Xbox Series, PC, Mobil) an, konkret Version 5.5. Zum Netflix-Anime Devil May Cry gibt es ebenfalls noch einen neuen Trailer, Sendestart ist der 3. April.

Damit kommen wir noch zu den drei neuen Reviews von JPGAMES. Viele Stunden Spielspaß hatten wir mit Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht), einiges wirkt jedoch nicht zu Ende gedacht. Der neue Ableger setzt stark auf Freiheit. Ebenfalls neue Wege geht Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Dazu gehört sowohl das Action-Kampfsystem als auch das nahezu grenzenlose Erkunden. Eine interessante Graphic Novel findet ihr hingegen mit Stories from Sol: The Gun-Dog (PS4, PS5, Switch, PC) (zum Testbericht). Die Geschichte fühlt sich an wie ein Prolog, der mit einem Cliffhanger endet.

Am 16. März 2006 feierte Final Fantasy XII seine Veröffentlichung, also heute vor 19 Jahren. Auf das Spiel schauen wir aus diesem Anlass mit einer ausführlichen Kolumne zurück!