Devil May Cry: Explosiver neuer Trailer zu Netflix-Serie ist diesmal von Papa Roach untermalt

Netflix hat einen explosiven neuen Trailer zum kommenden „Devil May Cry“-Anime veröffentlicht, der mehrere beliebte Charaktere der Reihe zeigt. Obwohl es bereits einige Jahre her ist, dass ein neues „Devil May Cry“-Spiel erschienen ist, hoffen viele Fans, dass der Anime das Interesse an der Serie neu entfachen könnte – möglicherweise sogar mit Blick auf zukünftige Spiele.

An Adi Shankar soll es jedenfalls nicht liegen, mit der neuen Netflix-Serie will er eine frische Herangehensweise bieten, die auch für Neueinsteiger einen guten Einstiegspunkt darstellen könnte. Der Trailer wird von Last Resort von Papa Roach untermalt, nachdem das letzte Video Rollin‘ von Limp Bizkit im Hintergrund bot.