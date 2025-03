Genshin Impact bringt „Tag der Flammenwiederkehr“ noch im März an den Start

Version 5.5 von Genshin Impact trägt den Titel „Tag der Flammenwiederkehr“ und erscheint am 26. März 2025, wie Hoyoverse mitteilte. Die neue Version erweitert das Spiel um ein neues Gebiet in den südwestlichen Ausläufern Natlans. Fans erkunden den Großen Vulkan von Tollan und treffen auf den neuen Stamm „Kollektiv der Fülle“. Dieses Gebiet führt auch in die Tiefen des Vulkans, wo eine uralte, heilige Stadt der Drachenerben schlummert.

Mit Version 5.5 werden zwei neue spielbare Figuren eingeführt: Varesa und Iansan. Varesa ist eine 5-Sterne-Elektro-Figur mit einem Katalysator als Waffe. Ihr Kampfstil basiert darauf, den Zustand „Brennende Leidenschaft“ auszulösen, der ihren Elektro-Schaden erhöht und ihre Spezialfähigkeit effizienter macht. Zudem besitzt sie ein Talent, das nach dem Verzehr von Nahrung Phlogiston wiederherstellt.